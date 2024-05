Volkswagen lance une série limitée FFF à 23 exemplaires de la voiture électrique ID.4 et offre une expérience de « chauffeur des Bleus »

Hier, jour de la liste des Bleus retenus par Didier Deschamps pour l’UEFA Euro 2024, Volkswagen a annoncé le lancement d’une voiture en édition limitée signée FFF.

Pour célébrer ses 10 ans de partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF) débuté en 2014, Volkswagen lance une série spéciale ID.4 « Edition Limitée FFF ».

Dans le détail, le constructeur automobile allemand met en vente 23 modèles numérotés. Un chiffre qui visait certainement à faire référence aux nombres de joueurs sélectionnés par Deschamps ? Le sélectionneur a au final retenu 25 joueurs.

« Nos 23 ID.4 ‘Edition Limitée FFF’ célèbrent une décennie de riche et belle collaboration entre Volkswagen et la FFF, renforçant notre engagement envers le football et ses fans », déclare Dorothée Bonassies, Directrice de Volkswagen France. « A travers diverses initiatives déployées tout au long de l’année telles que notre solution de covoiturage, notre ‘Electric Club by Volkswagen ID.’ ou encore le déploiement de tablettes Touch2See dédiée aux personnes en situation de handicap, nous avons à cœur de faire vivre la passion du football au plus grand nombre. Désormais, 23 heureux propriétaires pourront vivre une expérience inoubliable et sur mesure à Clairefontaine ! ». Une campagne menée avec l’agence DDB Paris.

A quoi ressemble le véhicule FFF ?

Sur la voiture co-brandée FFF, vous retrouverez notamment des éléments distinctifs du maillot des Bleus, à l’extérieur et à l’intérieur.

À l’extérieur, on retrouve un bandeau tricolore au niveau de la signature lumineuse sur la calandre avant, du pilier C ou encore sous le sigle ID.4 à l’arrière. Des logos FFF sont également apposés sur les côtés du véhicule. À l’intérieur, les seuils de porte sont habillés de la mention « Edition limitée » et une plaque numérotée XX/23 est présente sous le tableau de bord.

Des bolides « Edition Limitée FFF » vendues au prix de 51 860 euros (ID.4 Pro 286 en finition Life Max – puissance de 210 kW (286 ch) et autonomie jusqu’à 550 km). Bonus écologique déduit, l’ID.4 « Edition Limitée FFF » est disponible au tarif de 47 860 euros. Une pré-réservation est lancée depuis jeudi soir et un modèle a déjà été vendu à date.

Un achat de voiture qui sera accompagné d’un pack comprenant 1 maillot de l’Équipe de France, 1 ballon aux couleurs des Bleus, 2 badges décoratifs FFF et 2 places VIP pour le match des Bleus de votre choix la saison prochaine.

Une expérience de chauffeur des Bleus pour le premier acheteur !

Pour aller un peu plus loin dans l’expérience globale, Volkswagen proposera au tout premier acheteur de cette voiture « signature » une expérience assez sympa au plus près des Bleus.

Le premier sera invité à Clairefontaine début juin pour accueillir les Bleus lors de leur rassemblement avant le départ en Allemagne, et aura surtout le privilège de les conduire lui-même à bord de son nouveau véhicule !

« De plus, tous les clients seront conviés au centre d’entrainement historique de l’Équipe de France le 14 juillet pour la remise des clés de leur ID.4 ‘Edition Limitée FFF’. A cette occasion, ils pourront visiter en exclusivité les installations et le musée de la FFF, et pourront passer la nuit au château de Clairefontaine pour la diffusion de la finale de l’Euro 2024. Enfin, chaque acquéreur recevra un pack supporter comprenant un maillot de l’Équipe de France dédicacé, un ballon VW/FFF, des badges décoratifs supplémentaires pour sa voiture et deux places VIP pour le match des Bleus de son choix. »

A relire