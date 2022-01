La NFL enregistre un nouveau record d’audience pour les Playoffs 2022

Le week-end dernier, les 4 matchs de Playoffs NFL ont généré une audience moyenne record à ce stade de la compétition (Divisional Round).

Dans le détail, l’audience moyenne de ces 4 rencontres diffusées sur CBS, NBC et Fox (et leurs propriétés respectives) s’élève 38,2 millions de téléspectateurs (TV+digital).

Des chiffres en progression de 20% par rapport à 2020 et 12% par rapport à 2019. Sur les horaires de diffusion des matchs, près d’1 américain sur 2 (49,3%) devant sa TV était branché sur une rencontre NFL. En audience cumulée, les 4 matchs ont dépassé les 152 millions de téléspectateurs.

Les scénarios fous des deux derniers matchs du week-end, Rams – Buccaneers (30-27) et Bills – Chiefs (36-42), ont évidemment participé aux bons résultats d’audience.

What an unforgettable game to cap off an unforgettable weekend of football.pic.twitter.com/ovoOOQsGbt

— NFL (@NFL) January 24, 2022