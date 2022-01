En 2022, Puma se lance dans le padel avec une collection dédiée et la signature de joueurs

Depuis quelques années, le padel est devenu un sport souvent évoqué sur notre site, preuve de sa professionnalisation et de l’intérêt de nombreux acteurs économiques.

Alors que le Qatar tente de renverser le circuit principal de la discipline (World Padel Tour) pour en créer un nouveau dont il aurait les reines, l’équipementier Puma a décidé de se lancer sur le marché du padel en 2022.

Entre une pratique amateur qui ne cesse de croître en Europe et un niveau professionnel qui offre un véritable spectacle sportif générant des audiences non négligeables, les marques non spécialisées commencent à investir ce marché porteur.

Au printemps prochain, Puma va lancer sa première collection de produits dédiés au padel. La marque allemande proposera du textile, des chaussures ainsi qu’une gamme de raquettes. Au siège social de Puma en Allemagne à Herzogenaurach, les employés auront bientôt un terrain de padel à disposition.

Pour accompagner la promotion de sa gamme padel, Puma a signé un contrat sponsoring avec Momo Gonzalez, actuel numéro 16 mondial. Le joueur professionnel espagnol a signé un contrat portant sur les tenues et les chaussures.

Comme le rapporte le site espagnol padelworldpress, Puma a également signé un contrat sponsoring avec la joueuse Victoria Iglesias.

