Coupe du Monde de rugby 2023 : Sport Intelligence dresse le bilan des villages rugby (coûts, affluences,…)

Pendant toute la durée de la Coupe du Monde 2023, des « Villages Rugby » étaient installés dans les 10 villes hôtes, en voici le bilan dressé par « Territoires d’Événements Sportifs », l’association qui regroupe les dix villes hôtes de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Au vu de l’engouement autour de cette Coupe de Monde de rugby et du XV de France, il va sans véritable surprise que ces villages ont enregistré un record de fréquentation. Avec 1 598 023 visiteurs cumulés, cela représente une augmentation de 40,5% comparée à l’édition présente au Japon. La météo particulièrement clémente pour la saison a également favorisé cette fréquentation élevée.

Le pic de visiteurs cumulés de 166 025 visiteurs sur une journée s’est fait le 15 octobre pour France-Afrique du Sud. Selon le bilan réalisée par l’agence Sport Intelligence, 73% des fans ont été satisfaits de leur visite aux Villages Rugby.

Le coût moyen d’un village, variant en fonction des jauges et le nombre de journées d’activation, est estimé à 2,78 millions.

« Grâce à l’engagement des villes et métropoles hôtes et à la mobilisation de leurs élus et de leurs agents, de leurs partenaires et des clubs locaux de rugby, des dizaines de milliers de supporters français ou étrangers des équipes participant au tournoi comme de nombreux curieux ont partagé des moments conviviaux au cœur des agglomérations accueillant l’événement dans un esprit toujours fraternel et festif, si propre au rugby » commente Julien Collette, Directeur Général de France 2023, dans un communiqué. « Ce partenariat réussi entre la communauté du rugby et Territoires d’Événements Sportifs est riche d’enseignements positifs pour la France comme destination majeure d’accueil de grands événements internationaux. »

Pour ce mondial et pour la première fois, World Rugby autorisait un « droit aux partenaires locaux pour les Villages dans les catégories non concurrentielles des sponsors internationaux et nationaux ». France 2023 a contribué directement au modèle à hauteur de 1 million d’euros pour le respect des droits marketing soit 100 000€ par ville-hôte. L’État avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a également participé via France 2023 au financement des Marchés Rugby pour un montant total de 2 M€ soit jusqu’à 285 K€ pour chacune des 7 villes ayant déployé le concept.

Société Générale, Orange ou encore Total Energies étaient notamment présents sur les Villages Rugby en proposant diverses animations.

3 000 policiers municipaux ont été mobilisés dans l’espace public pendant la Coupe du Monde de Rugby et notamment dans les Villages Rugby.

« La mutualisation des expériences entre villes et métropoles est au cœur des missions de l’association. Apprendre des autres membres par l’observation et les échanges pratiques a été notre fil directeur pendant ces deux mois de compétition » commente Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis et Président de Territoires d’Événements Sportifs. « L’objectif est également de progresser collectivement d’événements en événements, notamment pour préparer dès à présent les Clubs 2024 qui seront les sites de célébration des Jeux Olympiques et paralympiques. Pour cette raison, nous avons systématiquement associé le comité d’organisation de Paris 2024 à tous nos travaux ».

