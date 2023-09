Le Toulouse FC dévoile son maillot third hommage à la région Occitanie et ses 9 départements

Ce week-end, le Toulouse Football Club a dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2023-2024. Conçu par l’équipementier Craft, le maillot met en avant la région Occitanie et ses 9 départements.

Pour accompagner la sortie de ce maillot, le club a pu floquer les 9 départements à la place des noms des joueurs pour le match de Ligue 1 Uber Eats contre Clermont (2-2). Une initiative mise en place avec l’aval de la Ligue de Football Professionnel.

Plus de 600 maillots déjà vendus

« Ce maillot Third est une véritable déclaration d’appartenance. En arborant les numéros des neuf départements de la région, nous affirmons notre désir d’être le reflet fidèle de la région qui nous a vu naître. C’est une grande fierté de voir nos joueurs, non seulement porter ces maillots, mais devenir des ambassadeurs vivants de l’Occitanie. Chaque couleur, chaque nom, chaque numéro renforce notre conviction que le TéFéCé n’est pas seulement le club de Toulouse, mais le porte-étendard d’une région entière. Avec ce maillot, nous célébrons l’identité et la diversité de notre magnifique région Occitanie », déclare Olivier Jaubert, Directeur Général du TFC, dans un communiqué diffusé samedi.

Les premiers supporters ont déjà acheté le maillot Third 😍 Rendez-vous en boutique du centre-ville pour le faire floquer avec votre numéro de département !

Dans le détail, le maillot affiche notamment les numéros des 9 départements de l’Occitanie : Ariège (9), Aude (11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn et Garonne (82). Côté merchandising, le maillot porté par les joueurs est vendu 100€ et la version replica 80€. En quelques heures, le Téfécé a écoulé plus de 600 maillots comme nous le précise le club.

« Un maillot se conçoit en règle générale entre 18 mois et 12 mois avant sa date de sortie. Ce qui fait un bon maillot c’est avant tout un bon storytelling, les éléments de design doivent être au service du storytelling et pas l’inverse, c’est ce qui fait que les gens vont s’identifier à l’histoire qu’on va chercher à leur raconter » ajoute Sébastien Duhamel, Directeur Marketing Communication Digital du TéFéCé. « Et ce maillot vient concrétiser une stratégie claire : nous avons dans un premier temps concentré nos efforts pour ré-ancrer le club dans sa ville. Cela s’est matérialisé par de nombreuses initiatives à l’instar du maillot extérieur de la saison dernière reprenant la Skyline de Toulouse. Dans un deuxième temps notre volonté a été de raconter une histoire autour de la région et de la connexion du club avec son territoire. »

