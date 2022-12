Flocage maillots, enchères… Le TOP 14 et la LNR soutiennent les Restos du Cœur pendant le Boxing Day

À l’occasion du Boxing Day du TOP 14, la LNR et tous les clubs du championnat ont décidé d’organiser des enchères pour les Restos du Cœur. D’autres animations ont également eu lieu le week-end dernier.

Essai, mêlée et solidarité. Pour la deuxième année consécutive, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et le Top 14 viennent en aide aux Restos du Cœur. Cette saison et en marge du Boxing Day (22, 23 et 24 décembre dernier), les 14 clubs du championnat ont joué avec un maillot collector et des ballons spéciaux.

La plupart des clubs comme le Stade Français mais aussi le LOU ont décidé d’entourer le flocage des numéros avec le logo des Restos du Cœur. D’autres clubs comme le Stade Toulousain et Clermont ont ajouté le logo de l’association au dos des maillots ou sur les manches. De quoi offrir une visibilité à l’association lors de la diffusion des matchs sur CANAL+.

Pour le ballon, là aussi le logo des Restos du Cœur a été ajouté ainsi que l’inscription « Boxing Day 2022 » et des décorations de Noël.

La LNR mettra ensuite aux enchères tous ces équipements spéciaux. Les profits iront directement aux Restos du Cœur. Au total, ce sont 292 lots qui seront vendus, dont des maillots des 14 équipes ainsi que les ballons des rencontres signés par les joueurs. Les enchères ont commencé au coup d’envoi de chacun des matchs et se termineront le dimanche 8 janvier 2023 sur le site MatchWornShirt. L’occasion de s’offrir un maillot porté par Antoine Dupont, Damian Penaud ou encore Teddy Thomas.

Un Boxing Day sous le signe de la solidarité

De quoi ravir Patrice Rouet, le président de l’association : « Les Restos du cœur sont heureux d’être, cette année encore, partenaire de la Ligue Nationale de Rugby dans le cadre de l’opération du Boxing Day. La solidarité, l’entraide, le partage, l’engagement sans relâche sont des valeurs que nous partageons avec le rugby. Nous tenons à remercier tous les clubs et les joueurs pour cet élan de solidarité, dans une période toujours aussi difficile pour les plus démunis. »

Il est également possible de faire un don d’un euro sur le site de la LNR. En 2021, les dons avaient permis de financer plus 90 000 repas. Cette saison, l’objectif est d’atteindre les 100 000€, la cagnotte est ouverte jusqu’au 30 janvier.

Pour cette 13e journée si particulière du TOP 14, un autre match a aussi trouvé son public. À la mi-temps du derby entre le Stade Français et le Racing 92, les 14 mascottes de chaque club se sont affrontés. Une opération originale qui a offert un show dans le show aux spectateurs présents à La Défense Arena.

