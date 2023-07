Manchester United et adidas, un contrat à un milliard ?

Le club mancunien et adidas ont annoncé un nouveau contrat d’une valeur de 900 millions de livres sterling sur une durée de 10 ans.

Désormais, adidas est l’équipementier des red devils jusqu’en 2033. Cette prolongation de contrat stipule que la marque allemande reverse 105 millions d’euros par saison à Manchester United. Et ce durant une décennie, selon la BBC.

Une clause du contrat précise également que deux saisons consécutives sans participation en Ligue des champions réduirait de 30 % les paiements annuels d’adidas. Le club et son équipementier veulent aussi développer au maximum la section féminine.

« La relation entre Manchester United et adidas est l’une des plus emblématiques dans le monde du sport. Forgée par un engagement commun envers le style, une façon de faire et, surtout, la haute performance. » Explique Richard Arnold, CEO de Manchester United dans un communiqué partagé par le club.

