Offre de Stage / Apprentissage : Content & business manager – Carpe Minute

OFFRE DE STAGE / APPRENTISSAGE / CONTRAT PRO

Durée : 6 mois à 1 an

L’agence est née en 2019. C’est une SAS domiciliée à Lyon, spécialisée dans l’événementiel sportif. Nous accompagnons les organisateurs dans la réalisation de leur événement, notamment grâce à la mobilisation et à la fidélisation de partenaires.

Nous travaillons avec des événements internationaux et des locaux. Nous leur apportons aussi une aide sur leur programme bénévoles et leur communication.

Comme toute jeune entreprise, nous avons une visibilité à 3 mois et nous sommes coutumiers des changements réguliers au grès des opportunités et des idées. Nous nous efforçons de travailler dans les meilleures conditions possibles, avec une dimension agile et bienveillante.

Depuis quelques mois, l’agence retravaille son positionnement et sa proposition de valeur. De fait, notre tonalité et nos outils de communication s’adaptent à cela, afin de répondre le plus précisément aux événements qui se lancent. C’est l’objet de la mission.

MISSIONS

Carpe Minute a décidé d’orienter sa stratégie de communication sur la production de contenu long pour assoir son expertise.

Les outils utilisés sont l’emailing, les relations presse et l’écriture d’articles « invités », c’est-à-dire sur d’autres médias et influenceurs évoquant les sujets que nous traitons auprès de notre cible. L’avantage d’avoir un contenu « de qualité » permet de bénéficier d’un référencement naturel à plus long terme, plus efficace qu’un post sur les RS dont la durée de vie ne se limite qu’à quelques heures, au mieux.

Le contenu créé est ensuite décliné sur nos supports de communication. L’objectif est de générer de l’engagement (des « leads » dans le jargon pompeux du milieu)

Cela constitue la première partie de la mission (70%). C’est un poste de « content manager » ayant pour responsabilité la production de contenu, non pas pour une structure mais pour 3. L’enjeu consiste donc à adapter sa tonalité en fonction du personae concerné. En clair : à qui s’adresse-t-on ? pourquoi ?

La deuxième partie de la mission (30%) consiste à consolider la stratégie de prospection et l’écriture de propositions commerciales, ce qui constitue le résultat attendu de la première partie de la mission.

CONDITIONS DE REUSSITE

Tu seras en situation de réussite si :

– tu es passionné par ce que tu fais (pense bien à cela, ça fait toute la différence, notamment en terme « d’enseignabilité »)

– tu anticipes,

– tu gères ton temps,

– tu écris sans faute et tu as un bon rédactionnel (syntaxe, fautes, etc.),

– tu aimes lire et de tout,

– tu sais et tu aimes prendre des initiatives et tu sais dans quel cadre tu apprécies le faire,

– tu es proactif,

– tu as un esprit de conquête, tu as la niaque, la gagne,

– tu es un joueur « d’équipe », autonome mais pas indépendant,

– tu es à l’aise avec ce que tu viens de lire.

Et surtout tu es à l’aise avec les erreurs = tu as une bonne relation à l’échec. L’école t’apprend à ne pas tomber. Le monde entrepreneurial va t’apprendre à te relever pour progresser plus vite.

CADRE DE LA MISSION, TYPE DE PROFIL ET AVENIR

Lieu de travail : Lyon et télétravail.

Déplacements professionnels exceptionnels. Il peut arriver de travailler le we lors d’événements (4 à 5 fois dans l’année)

Au début de la mission, nous apprécions voir souvent la personne pour augmenter son apprentissage. Il s’agit de corriger rapidement pour progresser.

3 formations professionnelles sont mises à ta disposition pour compléter ton apprentissage :

Linkedin par Yann Le Nen

Copywriting par Livementor

Emailing par ActiveCampaign

TYPOLOGIE DE PROFIL & AVENIR

Nous recherchons un collaborateur pour une durée de 6 mois à 1 an, peu importe son style et son rythme: stage, apprentissage, contrat pro, année de césure, etc.

Si c’est en alternance, nous préférons des formats en semaine complète.

Niveau : dernière année d’étude puisque ce poste a pour vocation à se transformer en contrat longue durée (CDI) en septembre 2022.

Une dernière chose…

Prépare-toi au mieux et renseigne toi avant sur ce que nous faisons, il n’y a pas plus agréable quelqu’un ayant pris la peine de s’intéresser à son futur environnement.

Pour postuler, rendez-vous ici