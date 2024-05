Bancs des joueurs, chaises des arbitres… Un nouveau mobilier design sur les courts de Roland-Garros 2024

Pour cette édition 2024, le tournoi de Roland-Garros propose quelques nouveautés visuelles qui ne manqueront pas de faire réagir les fans de tennis.

Outre le nouveau toit rétractable à 29M€ installé sur le court Suzanne Lenglen, la Fédération Française de Tennis (FFT) a décidé de proposer un nouveau design pour le mobilier présent sur les principaux courts.

Selon nos informations, c’est la société française TF Urban (Tôlerie Forézienne – 12 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui a réalisé ce nouveau mobilier design pour le Grand Chelem parisien.

Les bancs des joueurs, les chaises des arbitres et des juges de ligne ainsi que les différentes « box » comme celles des serviettes, la netbox et celle accueillant les balles (Wilson) font ainsi peau neuve sur les quatre courts principaux : Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu et N°14.

Un design premium qui sert évidemment les sponsors

Après les chaises d’arbitres « ascenseurs » de l’Open d’Australie utilisées depuis 2018 et la chaise « verte et or » de Wimbledon, c’est donc au tour de Roland-Garros de retravailler le design de l’une des principales pièces visible sur un court de tennis. Une nouvelle chaise d’arbitre qui est accompagnée notamment d’un nouveau banc des joueurs.

Les matériaux utilisés, bois de Chêne des Vosges et aluminium proviennent à plus de 75% de matière recyclée. Comme l’explique la FFT, une attention toute particulière a été portée à l’ergonomie de ce nouveau mobilier afin qu’il s’intègre parfaitement.

Une réalisation soignée qui ne devrait pas échapper aux téléspectateurs qui seront certainement nombreux à remarquer le changement devant leur petit écran.

Un design épuré qui semble faire corps avec la terre battue et qui devrait mettre un peu plus en valeur les partenaires présents sur les différents éléments comme Perrier, Lacoste, Wilson, Engie ou encore Isdin, nouvelle crème solaire officielle de Roland-Garros et première marque à afficher son logo sur les « Towel box » (Porte-serviettes).

Sur le banc des joueurs, on retrouve une large surface sur laquelle s’enroulent des lames de bois dessinées, qui rappellent les bancs publics des jardins parisiens. Les sièges sur lesquels s’assiéront les joueurs et joueuses semblent être eux fait de cuir. Dans le même esprit, la chaise d’arbitre arbore des lignes souples avec des marches ocre faisant écho à la terre battue.

Notons qu’à partir de 2025, ce mobilier ne sera plus uniquement réservé aux 4 courts principaux comme cette année.

