Offre Alternance : Chargé(e) de Communication – Entreprise partenaire de WIN Sport School Annecy

Une entreprise partenaire de l’école WIN Sport School Annecy est à la recherche d’un Chargé de Communication – Community Manager (H/F) en alternance pour une durée de 12 mois minimum.

VOTRE PROFIL

Vous êtes jeune et ambitieux

Vous voulez provoquer un changement dans la vie des gens

Vous adorez le digital et êtes passionné de sport

Vous avez idéalement une première expérience ou un projet personnel dans le domaine du web, sport et/ou du tourisme

Vous avez appris l’essentiel de ce que vous connaissez par vous-même

Vous comprenez rapidement et êtes capable de vous adapter aux nouvelles tendances technologiques

Vous êtes autonome et capable de travailler à distance

Fin pédagogue, vous savez expliquer simplement des solutions complexes

Curiosité, créativité et esprit d’initiative sont des piliers de votre personnalité

Vous êtes doté d’un réel sens du relationnel, d’un véritable esprit d’équipe et d’excellentes capacités commerciales alliées à un bon sens de l’organisation

Vous avez des capacités rédactionnelles et de communication

Vous avez une ouverture internationale et savez communiquer en Anglais

Persévérant, vous faites preuve d’une forte motivation et détermination à mener à bien vos projets, vous savez vous engager sur des délais et objectifs et êtes capables de travailler dans le rush.

VOS MISSIONS

En qualité de responsable de la communication externe, vous serez en charge de la mise en oeuvre de la stratégie de e-réputation et/ou des actions de community manager. Les sujets sur lesquels vous pourrez être amenés à travailler couvrent :

La Communication

Elaboration d’une stratégie de communication 360; élaboration d’une ligne éditoriale, rétroplanning des actions à mettre en place

Le Community Management

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et Instagram); relations presse; rédaction de contenus pour le blog et le site internet

Opérationnel

Animation de la base utilisateurs

Stratégie

Analyse du marché; veille concurrentielle, beta-testing;

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2021

Durée de l’alternance : 12 mois minimum

Pour postuler, rendez-vous ici