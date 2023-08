« C’est toujours les mêmes gestes » – Volvic recrée sa pub légendaire de Zidane avec Antoine Dupont

Partenaire d’Antoine Dupont, la marque d’eau minérale Volvic a décidé de mettre en scène le capitaine du XV de France dans une publicité clin d’oeil à celle tournée avec Zinédine Zidane en 2000.

« C’est toujours les mêmes gestes. D’abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours ! »… Des phrases prononcées par Zizou qui reviennent sur le devant de la scène en marge de la Coupe du Monde de Rugby qui débute dans quelques jours et dont Volvic est également Supporter Officiel.

Dans la publicité ci-dessous, Antoine Dupont présente lui aussi son rituel avant les matchs.

« C’est sympa d’avoir des sponsors mais la préoccupation numéro 1 reste les performances sur le terrain. Même si l’emploi du temps est chargé, je ne fais jamais passer les sollicitations extérieures avant mon entraînement, ma récupération… Je m’impose ses contraintes » nous expliquait Antoine Dupont il y a quelques mois dans une longue interview.

23 ans après Zidane, c’est donc Antoine Dupont qui reprend le flambeau dans un spot signé Volvic en collaboration avec Heaven et produit par Bros Agency, l’agence d’Antoine Dupont. Pour cette nouvelle version, fini le vestiaire, le capitaine du XV de France apparaît au grand air, « sur le terrain où Antoine Dupont a marqué ses premiers essais, lorsqu’il était enfant » explique la marque appartenant au groupe Danone.

La publicité Volvic x Zidane (2000)

« C’est une fierté de collaborer avec Volvic et d’être au cœur de ce projet. Le film avec Zinédine Zidane fait partie de la culture des sportifs de toutes les générations, il est légendaire. Je suis honoré de poursuivre ce rituel avec Volvic qui est mon partenaire du quotidien » commente Antoine Dupont dans un communiqué. « Chaque jour, son eau m’aide à me dépasser, en me permettant d’être parfaitement hydraté. Je suis donc très heureux de succéder à Zinédine Zidane pour promouvoir le rugby, et plus largement le sport, ainsi que l’eau de Volvic. J’espère de tout cœur que fin octobre nous aurons un deuxième point commun… »

Il y a quelques années, un autre rugbyman, Sébastien Chabal, avait été mis en scène dans une publicité s’inspitant de celle de Volvic avec Zizou. C’était en 2014 pour promouvoir une soirée poker pour la bonne cause.

Une pub légendaire « Volvic x Zidane » qui avait également inspiré OneGum (chewing-gum) et le Stade de Reims pour une publicité en 2019.

Il y a quelques mois, Volvic avait célébré les débuts de son partenariat avec Antoine Dupont en réalisant une vidéo tournée au coeur des volcans d’Auvergne. « C’est une logistique incroyable, nous étions sur une réserve naturelle donc beaucoup de contraintes. Pas d’électricité, pas d’hélicoptère pour monter le matériel » nous précisait alors le joueur du Stade Toulousain.

