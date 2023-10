À l’approche du tournoi australien en janvier prochain, les organisateurs ont officialisé l’installation d’un « Courtside Bar » surplombant le court numéro 6.

Imaginez une terrasse avec vue sur un match de l’Open d’Australie 2024. C’est la nouvelle invention « Fan Expérience » qui verra le jour lors de la prochaine édition du premier Grand Chelem de la saison.

Cette structure de 400m2 composée de 2 étages et d’une terrasse offrira une vue imprenable sur le court 6. Dans ce « Courtside bar », un DJ, des boissons et des bouchées gastronomiques du chef Joel Bennetts, originaire de Sydney, viendront compléter l’offre.

« Présenter de nouvelles manières excitantes aux fans de profiter de l’AO et de créer des moments mémorables est une signature de notre événement, c’est une grande partie de notre différence et nous sommes impatients d’offrir des expériences encore plus formidables en 2024 », déclare ainsi le directeur commercial de Tennis Australia, Cedric Cornelis.

« Le nouveau AO Courtside Bar va littéralement ‘‘élever le niveau dans notre offre. Les fans adoreront les vins, les repas et le tennis depuis cette nouvelle installation surélevée. »

Un parc d’attractions dans le Melbourne Park

Pour l’Open d’Australie 2024, le « Garden Square » a également été réimaginé. Désormais, un nouveau pavillon d’ombrage et une étendue de pelouse vallonnée donneront un nouveau souffle à cet espace prisé des fans.

Un marché européen situé au nord du Melbourne Park sera aussi une des nouveautés de la prochaine édition. Les restaurants italiens « les plus appréciés de la ville y présenteront ‘‘La Dolce Vita’’ ». De nombreuses animations, bars et stands de restaurations se placeront dans les allées du Melbourne Park.

La « Splash Zone » proposera des activités nautiques. Une « Emirates Sky Tower » de huit mètres ainsi qu’une salle sensorielle seront également accessibles. Enfin, dans la boutique principale, de la taille de 4 terrains de tennis cumulés, les fans pourront y acheter les produits dérivés du tournoi, de balles Dunlop géantes et de serviettes de joueur Ralph Lauren. La marque américaine, partenaire officiel de l’OA, aura également son propre magasin dans l’enceinte.

On oublierait presque qu’on y vient, à l’origine, pour du tennis…

