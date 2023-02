Fan Experience – ALL installe des sièges « bord terrain » pour les matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec « Pitchside By ALL »

Partenaire Premium du Paris Saint-Germain, ALL (Accor Live Limitless) active son partenariat avec le club pour la seconde moitié de la saison avec « Pitchside By ALL ».

Dans le détail, cette activation « money can’t buy » va permettre à des fans d’assister à des matchs du PSG en bord pelouse du Parc des Princes depuis des sièges spécialement installés.

« À travers Pitchside By ALL, l’expression ‘être aux premières loges’ prendra tout son sens. Cette expérience réservée aux membres Accor Live Limitless reflète notre ambition de faire vivre leurs passions plus intensément. Vivre le match au plus près du coach, vibrer sur chaque action, partager l’émotion de l’équipe à chaque but, chaque célébration grâce à ALL, sera un moment inoubliable » explique Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer du Groupe Accor, dans un communiqué.

Pour accompagner la promotion de cette activation, le programme de fidélité et plateforme de réservation des hôtels Accor a réalisé un spot vidéo mettant en scène quelques joueurs du PSG dont Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Neymar JR.

Une expérience bord terrain – façon Open d’Australie en tennis – qui sera disponible dès le 1/8e de finale d’UEFA Champions League contre le Bayern Munich le 14 février prochain. Sur le site web PitchsideByALL.com, vous pourrez ainsi tenter votre chance pour un match du PSG et participer à un tirage au sort. Quelques jours avant chaque match, un tirage au sort déterminera un gagnant par match qui remportera deux places.

Au total et comme nous le précise le club, 10 sièges bord terrain seront disponibles. 5 membres ALL pourront acheter directement la prestation avec leurs rewards, 3 places seront proposées à des médias/influence et donc 2 places à gagner sur le site dédié.

Des fans de plus en plus proche de l’action

Ces dernières années, les annonceurs et les ayants-droits ont multiplié les initiatives visant à rapprocher encore plus les spectateurs des acteurs avec des opérations « money can’t buy » à redécouvrir ci-dessous.

