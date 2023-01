La fédération australienne de tennis dévoile le programme « AO StartUps » et lance son fonds de capital-risque avec Wildcard Ventures

A l’occasion de l’Open d’Australie 2023, la fédération australienne de tennis a dévoilé le programme « AO StartUps ».

Pour soutenir et accompagner l’innovation, Tennis Australia a lancé il y a quelques mois un appel à candidatures aux entreprises spécialisées dans le sport (mais pas que) avec des services à destination des athlètes, des évènements ou bien encore de la pratique sportive (tennis ou padel).

Pour cette édition 2023, AO StartUps a sélectionné 7 startups (Cape Bionics, equidi, Calyx, Recut, MATCHi, YBVR et Amperfii) qui vont pouvoir bénéficier d’une mise en avant et de quelques accompagnements. Une bonne occasion pour Tennis Australia de sourcer des jeunes entreprises dans lesquelles investir puisque la fédération australienne a récemment lancé un fonds de capital-risque (Wildcard Ventures) pour investir dans des startups.

« Wildcard Ventures nous donne l’opportunité d’identifier de nouvelles technologies du sport, de la santé et du divertissement dès les premières étapes, afin que nous puissions apporter notre vaste expérience et notre plateforme d’événements mondiaux pour tester et transformer ces startups en entreprises qui profiteront à tous les sports à long terme » explique Craig Tiley, le CEO de Tennis Australia directeur du premier Grand Chelem de la saison.

« AO Startups est le prolongement nécessaire et naturel de notre volonté de faire les choses différemment et rapidement… avec l’aide des autres » explique Machar Reid, responsable de l’innovation chez Tennis Australia, dans un communiqué. « L’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la technologie blockchain, … jouent tous un rôle de plus en plus critique dans la façon dont nous vivons nos vies. C’est l’occasion d’appliquer ces avancées technologiques et d’autres pour les fans, les joueurs, les entraîneurs et les administrateurs de l’Open d’Australie et du tennis international ».

Parmi les startups retenues, on retrouve donc YBVR spécialisée dans la réalité virtuelle. La société propose depuis l’année dernière l’application Xtadium sur laquelle de nombreuses organisations sportives diffusent des matchs, des courses, des combats (NBA, UFC, Euroleague, NASCAR)… en VR à l’aide d’un casque. L’occasion pour le spectateur de se plonger directement dans l’ambiance d’un event mais à distance.