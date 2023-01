Tennis – Le détail du prize money et les sponsors de l’Open d’Australie 2023

Du 16 au 29 janvier 2023, Melbourne accueille le premier tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison avec l’Open d’Australie.

Pour cette édition 2023, l’Australian Open va distribuer une dotation financière globale de 76,5 millions de dollars australiens, soit environ 50 millions d’euros. Un prize money en légère augmentation (3,4%) par rapport à l’année dernière. En 2003, le prize money de l’Open d’Australie était de 18,18M$ AUS.

Dans le détail, le vainqueur de l’Open d’Australie 2023 (simple messieurs et dames) empochera la somme de 2,975 millions de dollars australiens, soit 1,92M€ environ.

Des sommes qui sont encore éloignées de la période d’avant COVID-19. En janvier 2020, Novak Djokovic avait empoché un chèque de 4,12M$ AUS en remportant l’Open d’Australie.

Le détail du prize money de l’Open d’Australie 2023

Simples Messieurs et Dames

Vainqueur : 2,975M$ AUS (environ 1,92M€)

Finaliste : 1,625M$

1/2 finale : 925 000$

1/4 finale : 555 250$

1/8e finale : 338 250$

3e tour : 227 925$

2e tour : 158 850$

1er tour : 106 250$

Qualifications simples Messieurs et Dames

3e tour : 55 150$

2e tour : 36 575$

1er tour : 26 000$

Doubles Messieurs et Dames (dotation par équipe)

Vainqueur : 695 000$

Finaliste : 370 000$

1/2 finale : 210 000$

1/4 finale : 116 500$

3e tour : 67 250$

2e tour : 46 500$

1er tour : 30 975$

Doubles Mixtes (dotation par équipe)

Vainqueur : 157 750$

Finaliste : 89 450$

1/2 finale : 47 500$

1/4 finale : 25 250$

2e tour : 12 650$

1er tour : 6 600$

Les sponsors de l’Open d’Australie 2023

Pour cette édition 2023, l’Australian Open pourra une nouvelle fois compter sur le constructeur automobile KIA comme Partenaire Majeur.

Derrière, les Partenaires Associés sont Rolex, Emirates et Luzhou Laojiao.

Au rang en dessous, on retrouve ANZ, Bondi Sands, Canadian Club, Chemist Warehouse, Chubb Insurance, City of Melbourne, Dunlop, Gordon’s, Grainsshaker, Infosys, life space, Marriott Bonvoy, Mastercard, Penfolds, Peroni, Piper-Heidsieck, Ralph Lauren, SafetyCulture, Somersby, Squealing pig, TMGM, Melbourne (Visit Victoria) et Yonex.

TV – L’Open d’Australie 2023 à suivre en exclusivité sur Eurosport

Comme depuis de nombreuses années, le premier Grand Chelem de la saison sera diffusé en direct en en exclusivité sur les antennes d’Eurosport en France (disponible dans les offres CANAL+).

Alors que les tours de qualification se déroulent dès le 9 janvier sur l’appli Eurosport et sur Eurosport.fr, la 111e édition de l’Open d’Australie sera à suivre du 16 au 29 janvier, en direct et en exclusivité sur les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ainsi que sur ses plateformes numériques.

Chaque jour avant la night session et pour clore la journée, Olivier Canton prend les commandes d’Eurosport Tennis Club. Les consultants et journalistes d’Eurosport France seront Justine Henin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Jean-Paul Loth, Eric Deblicker, Georges Goven, Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Anne Boyer, Simon Dos Santos ou encore Alban Lepoivre.

Eurosport s’appuiera également sur les consultants internationaux de Warner Bros. Discovery Sport que sont John McEnroe, Mats Wilander, Barbara Schett, Tim Henman, Alize Lim, Laura Robson,…

Australian Open 2023 – The Story Starts Here

Pour lancer l’édition 2023, l’Open d’Australie a réalisé une vidéo promotionnelle qui « rembobine » l’édition précédente.

