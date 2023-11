Le PSG en soutien de la campagne d’Orange contre le cyberharcèlement 

En marge de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement le 9 novembre, le PSG et Orange font campagne contre le cyberharcèlement.

Marquinhos, Kimpembe, Mukiele, Vitinha et Zaïre-Emery ont ainsi participé à une vidéo de sensibilisation pour promouvoir « les comportements adéquats » comme « le respect et la bienveillance ». L’équipe féminine du PSG s’est elle prêtée à un shooting en mettant un carton rouge au cyberharcèlement.

« Nous avons conscience de notre responsabilité, et du rôle qu’a le Paris Saint-Germain en touchant autant de personnes au quotidien sur les réseaux sociaux. » explique Michelle Gilbert, Directrice Communication corporate du PSG, dans un communiqué. « C’est pourquoi il est essentiel pour nous de travailler main dans la main avec Orange, notre partenaire historique, afin d’accompagner et de sensibiliser nos joueurs, qui pourront ainsi mieux appréhender ces nouveaux outils tout en jouant un rôle modèle auprès du jeune public sur les enjeux du numérique. »

« Tout au long de la saison, Orange, dans le cadre de sa stratégie RSE, sensibilise les jeunes joueuses et joueurs de football aux bonnes pratiques du numérique » ajoute Stéphane Tardivel, Directeur Sponsoring, Partenariat, Evènementiel d’Orange. « En 2022, 55 000 enfants ont ainsi pris part à des ateliers ludiques dans leur club de football, abordant des thèmes tels que le harcèlement en ligne, la protection des données, et la distinction entre l’amitié virtuelle et celle dans la vie réelle. »

Une campagne #NonauHarcèlement relayée également sur les réseaux sociaux par de nombreux sportifs, journalistes et influenceurs.

Continuons à dire #NonAuHarcèlement et à ne rien laisser passer 🟥 Si vous êtes témoin ou victime, contactez le 3018 📱

#TeamOrange @Orange_France @eenfance 🧡 pic.twitter.com/Oy0bc5NlL7 — Team Orange Rugby (@TeamOrangeRugby) November 9, 2023

#NonAuHarcèlement

continuons à ne rien laisser passer. 🟥

Si vous êtes témoin ou victime, contactez le 3018 📱

Team Orange Football Orange FFF – Fédération Française de Football pic.twitter.com/zA3ONu9HqC — Wendie Renard (@WRenard) November 9, 2023

Continuons à dire #NonAuHarcèlement et à ne rien laisser passer. 🟥

Si vous êtes témoin ou victime, contactez le 3018 📱@TeamOrangeFoot @Orange_France @eenfance pic.twitter.com/ICzgX9KWIB — Steve Mandanda (@SteveMandanda) November 9, 2023

L’année dernière déjà, Orange avait envoyé également un carton rouge pour expulser le cyberharcèlement.

À lire aussi