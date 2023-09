Lionel Messi reste ambassadeur de Konami et du jeu vidéo eFootball 2024

Parti à l’Inter Miami découvrir la Major League Soccer (MLS) cet été Lionel Messi conserve son rôle d’ambassadeur monde de Konami et de son jeu vidéo eFootball 2024.

L’argentin sera de nouveau la tête d’affiche sur la couverture ainsi que le visage de multiples campagnes promotionnelles. L’ex joueur du PSG et du FC Barcelone donnera également son nom à une édition spéciale avec la Leo Messi Edition eFootball 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Xbox One et PC.