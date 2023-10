Riyadh Season nouveau sponsor maillot de l’AS Roma

Sans sponsor maillot depuis plusieurs mois maintenant, l’AS Roma a officialisé hier la signature d’un contrat avec l’autorité générale pour le divertissement d’Arabie saoudite.

Dans le cadre de cet accord, Riyadh Season devient le nouveau sponsor maillot de la Roma visible sur la face avant. Le festival hivernal dont la 4ème édition débute à la fin de ce mois dans la capitale saoudienne, attirerait chaque année des centaines de milliers de touristes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Roma (@officialasroma)

Selon le média italien de la Gazzetta Dello Sport, le montant du contrat est de 25 millions d’euros pour deux saisons, avec 12,5M€ par saison. Soit un durée jusqu’en 2025.

« Comme le football, le Riyadh Season vise à rassembler les gens avec un vaste programme d’événements internationaux et cette collaboration offrira une visibilité encore plus grande à travers l’un des clubs les plus soutenus au monde » commente Turki Alalshikh, président de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite, dans un communiqué.

Le club de l’AS Roma précise également que le club disputera également un match amical à Riyad dans le cadre de ce contrat de partenariat. « Notre partenariat est une reconnaissance de l’AS Roma en tant que marque mondiale ayant une importance stratégique pour l’avenir du football en Arabie Saoudite » ajoute Lina Souloukou, directrice générale de l’AS Roma. « Ce marché devient de plus en plus important pour le monde du football et nous pensons que notre collaboration générera de nombreuses opportunités intéressantes et uniques. Nous avons hâte d’y disputer des matchs amicaux et de ressentir la passion de ce pays pour le football ».

A lire aussi