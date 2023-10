Sela, sponsor maillot de Newcastle, offre un spectacle de drones à St James’ Park pour célébrer le retour de l’UEFA Champions League

En marge de la réception du Paris Saint-Germain mercredi pour la seconde journée d’UEFA Champions League, Newcastle United célèbre comme il se doit le retour de la compétition à St James’ Park après 20 ans d’absence.

Partenaire principal et sponsor maillot du club de Premier League depuis cette année, Sela a organisé un spectacle de drones lundi soir dans l’antre des Magpies.

Une activation de 8 minutes qui a illuminé le ciel de Newcastle et les yeux de nombreux supporters du club.

« Les fans, le club et les joueurs méritent ces moments spéciaux »

« Nous voulions créer une petite surprise pour les fans afin de célébrer le retour des plus grandes soirées européennes de football à St. James’ Park » explique Ibrahim Mohtaseb, vice-président senior de Sela. « Les fans, le club et les joueurs méritent ces moments spéciaux et j’espère que nous avons apporté notre pierre à l’édifice pour ce qui sera une soirée inoubliable pour tous ceux qui aiment Newcastle United et cette ville. Créer des expériences spectaculaires est au cœur de ce que Sela fait chaque jour en tant qu’entreprise et nous sommes impatients de contribuer à davantage de souvenirs au cours de cette saison marquante. »

Une activation impactante qui permet de mettre en avant Sela de la meilleure des façons. En effet, Sela est une société d’évènementiel, de divertissement et de construction basée en Arabie Saoudite. Une compagnie qui a pour mission de « créer des expériences spectaculaires ». Pour rappel, Newcastle United est détenu par un groupement d’investisseurs emmené par le fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite (PIF) depuis 2 ans.

Le spectacle de drones en intégralité (Newcastle – Sela)

Les drones ont notamment formé dans le ciel la mascotte du club, le logo NUFC ainsi que le maillot orné de quelques noms de joueurs comme Kieran Trippier, Bruno Guimarães et Sandro Tonali. Les supporters du club ont également pu voir le message « We Are Back » ou encore « Spectacular Everyday », le slogan de Sela qui s’affiche également autour du stade.

