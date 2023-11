Sponsoring – France Pare-Brise s’associe au Stade Français Paris

Pour deux saisons et grâce à la contribution de l’agence SPORTFIVE, France Pare-Brise devient le Partenaire Officiel du Stade Français.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec un club historique du rugby français pour offrir à nos adhérents et clients une expérience inoubliable. Le rugby est un sport qui véhicule des valeurs fortes, proches de celles de France Pare-Brise. » explique Pierre-Yves Desjeux, directeur général de France Pare-Brise, dans un communiqué.

🆕🤝 Le @SFParisRugby est fier d'accueillir 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙀-𝘽𝙍𝙄𝙎𝙀 comme nouveau Partenaire Officiel ! 🚘 Le spécialiste 🇫🇷 de la réparation & du remplacement de vitrage apparaît désormais sur les maillots d’échauffement & d’entraînement de nos Parisiens.#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) November 3, 2023

Le spécialiste français de la réparation et du remplacement de vitrage jouira désormais d’une visibilité aux yeux des supporters avec la présence du logo sur les maillots d’échauffement et d’entraînement du club. Des campagnes interactives sur les réseaux sociaux, des contenus digitaux ciblés ainsi qu’une newsletter personnalisée sont également à prévoir.

« Notre partenariat avec France Pare-Brise incarne notre détermination à offrir à nos supporters une expérience enrichie et à mettre en avant des partenaires de qualité. » poursuit Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris. « Ensemble, nous embrassons cette saison de rugby avec enthousiasme et ambition, prêts à écrire de nouvelles pages d’histoire. Nous sommes fiers d’embarquer avec nous le réseau France Pare-Brise. »

Des animations sur les écrans géants et la panneautique LED du stade Jean Bouin vont aussi permettre à France Pare-Brise d’obtenir une expérience « In-Stadia ». Dans le cadre de ce partenariat, le statut d’adhérent du réseau de réparation de vitrages donne accès au Business Club du Stade Français Paris (réseau d’affaire du club composé d’entreprises locales et nationales). En ce sens, France Pare-Brise et le Stade Français veulent créer « des opportunités d’affaires enrichissantes ».

