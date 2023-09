Interview – Florent Houzot, directeur de la rédaction beIN SPORTS « Vous dire que la Ligue 1 ne nous intéresse pas serait un mensonge ! »

Aujourd’hui, beIN SPORTS tenait sa traditionnelle conférence de presse de rentrée 2023-2024.

L’occasion pour Florent Houzot, directeur de la rédaction, de faire le point sur l’actualité de la chaîne qui attaque sa 12ème saison.

Les « nouveautés » ne sont pas nombreuses, mais est-ce que beIN SPORTS en a vraiment besoin ? La chaîne continuera de diffuser cette saison la Liga, la Serie A, la Bundesliga, 98 matchs de Ligue des Champions en exclusivité, 100% de la Coupe de France à partir des 32e de finale, l’intégralité de la CAN 2023, du handball, du tennis, du volley-ball, de la boxe, de la natation, de l’équitation…

Si la chaîne avait déjà la NBA, la NFL, et aussi la MLB, elle possède désormais les droits de la NHL. « C’est une première pour une chaîne française de diffuser 100% des sports US et on en est très fiers » explique Florent Houzot. À partir d’octobre donc, la Ligue Nationale de hockey sera diffusée en exclusivité sur les antennes de beIN.

Le retour de la Ligue 1 sur beIN SPORTS ?

Mais des nouveautés, il peut y en avoir. Avec l’appel d’offres bientôt lancé pour la Ligue 1, la chaîne pourrait élargir un peu plus un catalogue déjà bien fourni.

« On ne commente pas les appels d’offres » réagit le directeur de la rédaction. « Un appel d’offres, c’est quelque chose d’officiel, ça doit se respecter, c’est confidentiel… Vous dire que ça ne nous intéresse pas serait un mensonge. On a déjà eu la Ligue 1 pendant plus de 2 cycles, de 2012 à 2020. Dès qu’un droit arrive sur le marché, on l’étudie avec un seul objectif : faire en sorte qu’on ne prenne pas de risques pour la pérennité du business. beIN a la volonté de durer dans le temps, d’être longtemps sur le marché français donc ça passe aussi par des acquisitions réfléchies, mesurées et raisonnées. Ce qu’on a toujours fait depuis le début. On étudiera tout ça de manière attentive mais je ne vous dévoilerai pas la stratégie parce que c’est un business et c’est confidentiel. »

Alors que Jaume Roures, patron de Mediapro, n’a pas hésité à donner son avis sur le prix demandé par la LFP, Florent Houzot reste, lui, plus discret. « Pas de commentaires sur les commentaires des uns et des autres. Moi, je trouve ça irrespectueux parce qu’un appel d’offres, c’est quelque chose de sérieux, d’important, de juridique. Chez beIN, en tant qu’acteur majeur de la « Pay TV » sportive sur le marché français, ça ne serait pas respectueux. »

beIN, une chaîne qui fonctionne depuis 2012

Lorsque la chaîne est arrivée en France en 2012, Florent Houzot en était déjà le directeur de la rédaction. Certains journalistes ont suivi l’évolution de la chaîne et continuent aujourd’hui à animer les émissions du groupe. Le secret ? « En fait, c’est comme les droits. » nous explique-t-il.

« On a la NBA depuis 2012, on a la Ligue 2 depuis 2012, on a la plupart des championnats européens depuis 2012, on diffuse les principales compétitions de hand depuis 2012… C’est aussi lié à ça. Il y a la longévité des droits sur beIN et puis la longévité de nos commentateurs et consultants. Moi le premier, je suis là depuis le premier jour parce que c’est un beau projet. Il y en a quelques-uns qui sont partis mais la plupart reste sur beIN ».

« Pour moi, c’est une vraie spécificité beIN. Aujourd’hui, sur le marché audiovisuel sportif, la première question c’est « c’est quoi les nouveautés mercato ? ». Je préfère dire qu’il n’y a pas de mercato sur beIN et c’est un point positif ! »

« Je suis hyper-satisfait de tous nos commentateurs et consultants qui sont bien identifiés. Quand on parle de basket, Jacques Monclar c’est le numéro 1 en France. Quand on parle de Liga, Omar da Fonseca, quand on parle de la Bundesliga, Jean-Charles Sabatier (sur la chaîne depuis 2015). Quand on parle Ligue 1, Luis Fernandez, Sonny Anderson… Philippe Genin (sur la chaîne depuis 2012) avec la Serie A. Le handball avec François-Xavier Houlet (sur la chaîne depuis 2012)… On peut toujours faire mieux et on fera mieux si on a de nouvelles compétitions qui arrivent, si on a de la Ligue 1… Mais ma démarche, ce n’est pas recruter parce que c’est à la mode… et puis beaucoup sollicitent beIN, commentateurs, journalistes et consultants ».

Et les droits de Wimbledon ?

Diffuseur de Wimbledon depuis 9 ans (2014), une prolongation de contrat est actuellement en négociation comme nous le précise Florent Houzot qui reste confiant. « Il y a des discussions qui sont en cours, qui sont bien avancées. Malheureusement aujourd’hui, on ne pouvait pas confirmer qu’on diffuserait Wimbledon à partir de 2024 pour plusieurs saisons encore, comme on le fait depuis 2014. Mais on est plutôt confiant. »

« Youssef (Al-Obaidly) et Nasser (Al-Khelaïfi), quand ils ont une réponse à donner, il y a évidemment un chèque à faire mais, souvent, ce qui permet de faire la différence ou en tout cas d’voir une valeur ajoutée dans l’offre qualitative, c’est le traitement que beIN SPORTS fait autour de ces compétitions. Nous diffusons la NBA depuis 2012. Ce n’est pas moi qui le dit, NBA Europe explique souvent que la meilleure couverture qui est faite de la NBA après les États-Unis, c’est beIN France ! C’est quand même assez flatteur. Ce que je peux vous dire, c’est que Wimbledon est très très satisfait de la couverture du tournoi par beIN depuis 2014. Après, je ne peux pas vous confirmer qu’on diffusera Wimbledon au mois de juin. »

Le cas du sponsor maillot Plus500

À noter que la chaîne ne retransmettra pas les matchs de Ligue des Champions des Young Boys de Berne en raison de leur sponsor maillot, Plus500, une société spécialisée dans « des services d’investissement portant sur les contrats financiers risqués ».

Tout comme l’Atalanta l’année précédente, la DGCCRF avait interdit de diffuser les matches de l’équipe italienne. Des discussions sont en cours pour régulariser la situation le plus vite possible. En raison de ce couac, beIN ne pourra diffuser, pour le moment, que 98 matchs de Ligue des Champions, et non 104 comme prévu. « L’aberation de la situation, par rapport au tirage au sort, on aurait pu avoir Young Boys dans le groupe de Lens, Canal+ aurait pu diffuser car l’injonction ne concernait que beIN SPORTS ». Une plainte il y a quelques années avait été déposé suite à un match diffusé sur beIN.

