Quand l’US Open réagit à la tenue de Dominik Koepfer

Face à une tenue colorée, les équipes des réseaux sociaux du tournoi ont réagi avec humour sur twitter.

Alors que l’US Open a débuté il y a deux jours, les équipes s’occupant des réseaux sociaux du tournoi nous ont déjà montré leur réactivité et leur créativité.

Dans le match opposant Carlos Alcaraz à Dominik Koepfer, l’allemand a étonné de par sa tenue. Équipé par la marque allemande Bidi Badu, le t-shirt plutôt coloré du joueur a fait parlé au point que le tournoi lui-même réagisse avec ce tweet bien senti.

Standby, we're currently experiencing technical difficulties. pic.twitter.com/ktQU9sYeat — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Contraint de déclarer forfait après une entorse à la cheville, Koepfer aura au moins réussi a marqué les esprits grâce à sa tenue originale. Lui qui était, il y a encore peu de temps, ambassadeur Lotto.

Pour les passionnés de tennis et de couleurs, le maillot que porte Koepfer est disponible à la vente au prix de 49,95€ sur le site de la marque. Et quand on voit la collection très colorée de l’équipementier baptisé « New York Styles » pour ce tournoi du grand chelem, on se dit que le tweet de l’US Open aurait pu être bien plus méchant…

