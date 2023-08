Rugby – La marque de Sébastien Chabal lance une collection Jonah Lomu 

Ruckfield, la marque rugbywear de Sébastien Chabal, va lancer une collection en octobre à l’effigie de la légende Jonah Lomu.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, la marque de « rugbywear » de Sebastien Chabal annonce le lancement d’une collection Jonah Lomu. Tout a commencé en mars 2023, quand les « ayants droit de l’image » de la légende néo-zélandaise contactent Ruckfield pour une potentielle collaboration.

Les deux partis se mettent ainsi d’accord et une licence est signée pour 5 ans. Une aubaine pour la marque française qui, l’année d’une Coupe du Monde, qui plus est en France, pourra mettre en avant le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition sur ses vêtements.

« Quand nous avons été contactés pour refaire vivre ce nom à travers Ruckfield, j’en ai bégayé ! » explique Tony Mathis, directeur associé de Ruckfield. La première collection sera disponible en octobre et sera composée d’une « dizaine de pièces pour chaque saison ».

« La vie nous réserve toujours de belles surprises » Sébastien Chabal

Cette collection sera donc « à l’image » de Jonah Lomu, précise la marque, « sobre, généreux et solaire ». Des t-shirts, polos, sweat-shirts porteront une image du joueur, son palmarès ou son chiffre fétiche, le 11.

« La vie nous réserve toujours de belles surprises. » Raconte ainsi Sébastien Chabal. « Avoir la chance de pouvoir développer une gamme de produits avec ma marque, Ruckfield, pour faire perdurer l’histoire d’un joueur hors normes, d’un joueur unique me rend fier. Merci pour tout Jonah. »

En 2023, Ruckfield réalise un Chiffre d’Affaires de 15 millions d’euros avec plus de 30 boutiques. La marque distribue également ses produits auprès de plus de 400 détaillants. Elle profitera certainement de la Coupe du Monde et de cette collaboration pour accroître sa notoriété.

