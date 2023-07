Kylian Mbappé en Arabie Saoudite (Al Hilal) avec un salaire à 700M€ et 300M€ d’indemnités pour le Paris Saint-Germain ?

Alors que Kylian Mbappé est au cœur de l’actualité du mercato estival 2023, de nouvelles rumeurs apparaissent chaque jour quant à son futur.

La relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semble rompue. Le club veut le prolonger ou le vendre maintenant pour ne pas le laisser filer gratuitement à l’été 2024. Lui veut rester au club sans prolonger et partir libre l’année prochaine. Alors le PSG a pris la décision de ne peut l’amener au Japon pour la tournée estivale du club et dans le même temps, de l’inscrire sur le marché des transferts.

Alors forcément, quand le meilleur joueur du monde est à vendre, les meilleurs clubs du monde se manifestent. Ou plutôt les plus riches. Enfin selon les informations et fuites que veulent bien communiquer les différentes parties. Selon L’Équipe, le PSG aurait déjà été contacté par Chelsea, Manchester United, l’Inter Milan ainsi que Tottenham ou encore Barcelone. Pour s’offrir les services du génie de Bondy, plusieurs joueurs pourraient être inclus dans les offres de ces clubs.





Évidemment, Mbappé a encore le choix de rester. D’après une information du journal espagnol Defensa Central, que Sport et Forbes ont relayé, Paris proposerait 1 milliard d’euros sur un contrat long de 10 ans à son joueur. Une info à prendre avec des pincettes au vu de la qualité des « tuyaux » espagnols.

Cependant, Nasser al-Khelaïfi l’a dit : le club veut conserver Mbappé et connaissant la puissance financière du club, cette offre ou une similaire pourrait voir le jour. D’autant plus qu’une prime de 40 millions d’euros attend déjà le parisien en cas de prolongation.

En 2023, qui dit mercato, dit Arabie Saoudite. Depuis que Cristiano Ronaldo a ouvert la voie en début d’année, il n’y a pas un jour ou l’un des clubs de la Saudi Pro League n’est pas concerné par une rumeur ou un transfert. Celle du jour concernant Kylian Mbappé dépasse l’entendement.

D’après Fabrizio Romano, Al Hilal aurait formulé une offre écrite de 300 millions d’euros que le Paris Saint-Germain aurait déjà accepté selon ce dernier et le journal L’Équipe. Une offre qui constituerait un record historique. Si le journaliste football le plus suivi d’Instagram ne détaille pas le salaire qui serait proposé à Mbappé, d’autres s’en sont chargés.

Selon le présentateur radio anglais Alex Crook, ce contrat d’une saison offrirait 700 millions d’euros au joueur, soit le plus gros contrat de travail de l’histoire du sport évidemment. Cette offre permettait au français de ne rester qu’un saison en Arabie Saoudite et d’arriver libre dans un autre club.

Al Hilal offering €300m transfer fee to PSG. In addition to this they are prepared to offer Mbappe a salary package of €700m over one year, after which he would be free to depart for Real Madrid should he so wish.

— James Benge (@jamesbenge) July 24, 2023