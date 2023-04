Entre 400 et 600 millions d’euros par an pour Leo Messi en Arabie Saoudite dès la saison prochaine ?

A quelques mois de la fin de la saison 2022-2023, le marché des transferts va commencer à s’animer. Leo Messi sera bien évidemment le personnage central du prochain mercato estival.

Alors que RMC Sport et L’Équipe ont annoncé que Messi quitterait le PSG cet été, l’argentin pourrait toucher une somme astronomique s’il venait à signer en Arabie Saoudite.

Selon plusieurs médias, dont RMC Sport, le champion du monde argentin, ne continuera pas l’aventure parisienne l’année prochaine. Ainsi, il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs d’un retour au FC Barcelone n’envahissent les réseaux sociaux.

Même si Messi peut revenir au Barça, une autre solution plus fructueuse s’offrirait également à lui. D’après l’émission espagnole El Chiringuito d’il y a un mois, Al Hillal, le club rival de Al Nassr où évolue Cristiano Ronaldo, serait prêt à lui offrir un salaire de 600 millions d’euros par an.

Toujours selon le média espagnol, que Messi ait un salaire plus élevé que son rival portugais de toujours est une des conditions pour qu’il signe à Al Hillal pour son père et conseiller Jorge Messi.

Pour Fabrizio Romano ou encore Marca, le club saoudien lui proposerait plutôt un peu plus de 400 millions d’euros par an. Reste à savoir qui tire les ficelles et dans quels intérêts sur ces fuites auprès des médias et journalistes.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023