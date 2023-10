Le RC Lens dévoile son maillot doré spécifique pour l’UEFA Champions League 2023-2024 à Bollaert-Delelis

A la veille de recevoir Arsenal pour son premier match d’UEFA Champions League à domicile depuis plus de 20 ans, le Racing Club de Lens dévoile son nouveau maillot spécifique à la compétition européenne.

Conçu par son équipementier Puma, le maillot des Sang et Or qui sera porté à Bollaert-Delelis en Ligue des Champions arbore un look doré, en clin d’oeil à un maillot de la saison 2002-2003.

Pour accompagner ce lancement, Puma et le club ont réalisé une campagne façon « rentrée européenne » qui met en scène quelques anciens (Guillaume Warmuz, Daniel Moreira, Eric Sikora,…) et joueurs actuels. L’agence Sportpack a notamment réalisé un spot vidéo ainsi qu’un shooting photo de classe.

Dans le film ci-dessus, on retrouve l’ancien président du RC Lens Gervais Martel à la narration.

Une thématique « photo de classe » qui n’est pas sans rappeler celle du FC Lorient avec Umbro pour son nouveau maillot 23-24.

