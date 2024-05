F1 – McLaren dévoile une monoplace aux couleurs de Senna pour le Grand Prix de Monaco 2024 avec son sponsor OKX

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 2024 de Monaco qui se déroule ce week-end, l’écurie McLaren risque une nouvelle fois de tirer son épingle du jeu grâce à une livrée spéciale inspirée d’Ayrton Senna.

Sponsor de l’écurie, la plateforme de cryptomonnaies OKX accompagne cette initiative en association avec Senna Global. Les monoplaces de Lando Norris et Oscar Piastri seront pour l’occasion d’un coloris jaune vert et bleu s’inspirant du casque du pilote brésilien qui a disparu il y a 30 ans.

Outre les F1, l’équipe portera également une tenue inspirée de Senna pour le week-end monégasque avec des combinaisons spéciales pour les deux pilotes. Du merchandising spécifique sera bien évidemment commercialisé comme lors de la livrée vintage de 2021 aux couleurs de Gulf Oil.

« Notre collaboration sur la livrée Senna au Grand Prix de Monaco est plus qu’un simple hommage ; c’est une célébration de l’héritage inégalé d’Ayrton Senna et de son profond impact sur le monde de la course automobile et sur McLaren elle-même » explique Haider Rafique, directeur marketing d’OKX. « Senna a inspiré une génération et c’est notre intention chez OKX de contribuer à être le pont entre la jeune génération et son héritage. C’est pourquoi nous voulions faire partie de cette initiative, non seulement pour nous souvenir d’une légende de la course automobile, mais aussi comme un hommage vivant qui résonne tant auprès des fans que des participants, garantissant que l’héritage de Senna se perpétue. pour influencer le monde de la Formule 1 et au-delà

McLaren Automotive rend également hommage à l’héritage d’Aryton Senna en dévoilant une version unique de la voiture de route McLaren Senna. Nommée Senna Sempre, cette McLaren Senna sur mesure complète la livrée de la Formule 1 en intégrant des éléments de conception similaires. Créée et peinte à la main par McLaren Special Operations, la livrée colorée s’inspire également de son casque, mélangeant ses couleurs jaune, verte et bleue, tout en incorporant des portraits matriciels savamment appliqués d’Ayrton et d’autres références à Senna.

« C’est formidable de collaborer à la campagne « McLaren SENNA présentée par OKX » avec Senna Global, en partenariat avec le presenting partner officiel OKX et aux côtés de nos collègues de McLaren Automotive » explique Zak Brown, PDG de McLaren Racing, dans un communiqué. « Alors que c’est le trentième anniversaire de son décès, l’équipe choisit de reconnaître et célébrer sa vie dans l’un de ses lieux de course préférés et les plus réussis, Monaco . Nous sommes impatients de courir dans cette belle et vibrante livrée ce week-end ».

Cette année, les médias devraient ainsi être encore nombreux à couvrir cette actualité, pour le plus grand bonheur des sponsors de McLaren F1 visibles sur les monoplaces.

