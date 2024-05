La Boulangère nouveau Namer de la première division de basket féminin qui devient « La Boulangère Wonderligue »

A partir de la saison 2024-2025, le championnat de France de basket féminin de première division portera le nom d’un partenaire commercial.

En fin de semaine dernière, la Ligue Féminine de Basketball (LFB) a en effet annoncé la signature d’un partenariat de Naming de trois saisons (2024-2027) avec l’enseigne La Boulangère. Un contrat initié par l’agence de marketing sportif Infront. « Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes de la Fédération Française de BasketBall dans la commercialisation de leur programme sponsoring. Nous avions notamment comme objectif commun d’associer un partenaire ambitieux au développement de la Ligue Féminine de Basketball » explique Alexis Zabel, directeur général d’Infront France, dans un communiqué.

« Nous rendre visibles et être présents sur les terrains de ce championnat féminin français inspirant »

Dans le cadre de ce nouveau contrat, la compétition est rebaptisée « La Boulangère Wonderligue ». Dès la rentrée, en septembre 2024, La Boulangère s’affichera notamment sur les maillots, les ballons et les terrains des douze équipes qui composent l’élite du basket féminin français.

« A travers un parti-pris audacieux dans le choix du nom « Wonderligue », La Boulangère et la LFB donnent un nouvel élan au championnat avec une volonté : nourrir la fierté des équipes et l’engouement du public. Le terme « wonder » renvoie à la notion d’émerveillement mais évoque également, dans sa traduction, une recherche de sens et d’engagements, très ancrée dans l’ADN de La Boulangère, marque engagée dans le Bio et le commerce équitable français » explique un communiqué. « Ce nouveau territoire d’expression traduit un sentiment d’énergie collective porté par des femmes sportives, passionnées et engagées. Ou comment nourrir les rêves, semer la passion et inspirer le sport au féminin ! »

https://x.com/basketlfb/status/1791513584855347398

« Nous sommes particulièrement heureux d’officialiser ce partenariat. Ce rapprochement avec la Ligue Féminine de Basketball est avant tout la continuité d’un engagement pour La Boulangère, marque résolument féminine et innovante » ajoute Christophe Aillet, directeur général de La Boulangère. « La Boulangère, en accompagnant les femmes, se nourrit de cet esprit collectif où la passion, la performance, l’audace et la solidarité permettent d’exprimer le meilleur de chacune. Nous sommes fiers d’associer notre marque aux valeurs partagées par la Ligue Féminine de Basketball. Nous rendre visibles et être présents sur les terrains de ce championnat féminin français inspirant, aux côtés d’athlètes engagées et passionnées, cela fait sens pour notre marque. »

Pour rappel, La Boulangère est déjà bien présent dans le sponsoring sportif en étant Fournisseur Officiel de la Fédération Française de Handball ou encore partenaire de la navigatrice Amélie Grassi qui participe actuellement The Transat CIC sur « La Boulangère Bio ».

