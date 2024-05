Droits TV : CANAL+ conserve l’intégralité du TOP 14 et de la PRO D2 pour 696,8 millions d’euros (2027-2032)

En début de soirée, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et le Groupe CANAL+ ont officialisé la prolongation de leur entente concernant les droits TV du TOP 14 et de la PRO D2 sur le cycle 2027-2032.

Dans le détail, CANAL+ remporte les 4 lots proposés par la LNR dans son appel d’offres lancé en avril dernier et conserve l’exclusivité des droits de diffusion des matchs et magazines du TOP 14 et de la PRO D2.

« Parce qu’il a toujours été là pour nous, nous serons toujours là pour le rugby français » – Maxime Saada (CANAL+)

Comme le précise la LNR, le montant total des droits s’élève à 696,8 millions d’euros sur 5 saisons, soit une moyenne de 139,4 millions d’euros par saison, un chiffre en progression de 14,7% par rapport au montant actuel des droits.

Les droits du TOP 14 progressent de 13,3% et atteignent 128,7M€ par saison en moyenne et ceux de la PRO D2 de 36% pour 10,7M€ par saison en moyenne.

« Le rugby français est l’un des piliers de l’offre sport de CANAL+ depuis toujours. Parce qu’il a toujours été là pour nous, nous serons toujours là pour le rugby français » rappelle Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+, dans un communiqué. « Nous travaillons main dans la main avec la Ligue Nationale de Rugby depuis 1998 pour faire rayonner ce sport aux valeurs fortes et lui offrir la plus belle des expositions sur nos antennes. Nous remercions chaleureusement la Ligue Nationale de Rugby et son Président René Bouscatel pour la confiance renouvelée qu’ils nous accordent. »

« La nouvelle progression des droits audiovisuels issue de cet appel d’offres va permettre au rugby professionnel de se projeter de façon sereine sur l’avenir et de poursuivre sa dynamique de développement. L’offre de CANAL+ garantit également à la LNR de disposer d’une exposition optimale de ses championnats avec notamment 3 matches et 2 magazines chaque weekend sur la chaîne CANAL+. La stabilité est un point important pour les fans de rugby qui pourront continuer à avoir accès à l’ensemble des matches et des magazines deux championnats jusqu’en 2032 avec leur abonnement aux chaînes CANAL+ » ajoute Emmanuel Eschalier, Directeur général de la LNR. « Nous sommes ravis de l’engagement renouvelé de CANAL+, qui est un atout majeur pour le rugby professionnel et l’ensemble du rugby français »

Nouvel appel d’offres #TOP14 et #PROD2 remporté à l’instant par @canalplus ! Fier de pouvoir proposer le plus beau championnat de rugby au monde à nos abonnés pour au moins 8 ans jusqu’en 2032. Après avoir sécurisé les droits sportifs majeurs jusqu’à la fin de la décennie, nous… — Maxime Saada (@maxsaada) May 22, 2024

« Pour les 8 années à venir au moins, nous pouvons garantir à nos abonnés des programmes premium au service du rugby : retransmissions immersives et innovantes ; contenus digitaux créatifs et réactifs ; émissions d’analyse avec les meilleurs experts ; reportages et documentaires dans la grande tradition de CANAL+ ; journées évènementielles comme le Boxing Day » ajoute Thomas Sénécal, Directeur des Sports du Groupe CANAL+. « L’histoire du TOP 14 continuera de s’écrire sur CANAL+ avec une envie commune : magnifier le meilleur championnat de rugby au monde. Merci à notre partenaire la Ligue Nationale de Rugby et à l’ensemble des clubs de TOP 14 et de PRO D2 pour leur confiance ».

Pour suivre l’intégralité des matchs de TOP 14 et de PRO D2, il faudra donc opter pour l’abonnement CANAL+ SPORT qui est proposé actuellement au prix de 29,99€ par mois pendant 12 mois, puis 45,99€/mois (engagement 24 mois).