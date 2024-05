Média – La King’s World Cup diffusée sur Twitch et M6+

Du 26 mai au 8 juin 2024, les passionnés de football auront un oeil pour découvrir à quoi ressemble la première édition de la King’s World Cup, nouvelle compétition de foot à 7 lancée par Gerard Piqué et la société Kosmos.

Rassemblant des personnalités du football et des streamers, l’évènement se déroulera au Mexique au stade BBVA.

Pendant deux semaines, un total de 32 équipes s’affrontera au cours de matchs de 40 minutes. Parmi toutes les équipes présentes, la France emmenée par le streamer « AmineMaTué ». Samir Nasri ou encore Jeremy Menez feront partis de cette sélection française baptisée « Foot2Rue ».

Une diffusion sur Twitch et M6+

Dans la continuité de la Kings League qui propose déjà des compétitions dans certains pays, cette « Coupe du Monde » d’un nouveau genre sera évidemment diffusé sur les différentes chaînes Twitch des streamers qui participent à la compétition.

En France, l’intégralité des matchs sera également diffusée gratuitement sur la plateforme de streaming M6+.

« Nous sommes ravis d’accueillir la première édition de la King’s World Cup au Mexique, et encore plus de sa diffusion sur Twitch via les chaînes des différents streamers présents venant du monde entier. Encore une fois, Twitch et ses communautés montrent qu’elles permettent de produire des événements hors normes et de vivre des expériences phygitales hors du commun pour les utilisateurs mais aussi les streamers. » a expliqué dans un communiqué Ignacio Estanga, VP of Partnerships LATAM & Iberia chez Twitch.

La Kings World Cup 2024 est une compétition « présidée » par Zlatan Ibrahimović qui réunira des créateurs de contenu ainsi que des célébrités du football comme Neymar, Francesco Totti, Samir Nasri, Rio Ferdinand, Eden Hazard, Mario Gotze, Andriy Shevchenko,… Une compétition qui offrira la somme d’1 million de dollars à l’équipe victorieuse.

