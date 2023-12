Allianz France reçoit le trophée du challenge « Go for 30 » lancé par Paris 2024

Jeudi, Allianz France a reçu le prix de vainqueur du challenge « Go for 30 » lancé par Paris 2024 il y a un peu plus d’un an.

En septembre 2022, Paris 2024 lançait le challenge « Go for 30 » au siège d’Allianz France à La Défense. Un défi proposé à l’ensemble de ses partenaires afin d’encourager l’activité physique en entreprise avec l’objectif d’installer durablement 30 minutes d’activité physique par jour au bureau.

Pour cette remise du trophée, Michel Cymes et Maxine Eouzan avaient fait le déplacement. Le trophée « Go for 30 » a été remis par Marie Barsacq, Directrice Exécutive Impact & Héritage de Paris 2024.

« Ce trophée « Bouger Plus » remis par Paris 2024 est une grande fierté pour nous. La promotion de la santé par le sport est un engagement qui tient à cœur à Allianz, fort de ses 4 millions d’assurés santé et de ses 20 000 collaborateurs, conseillers, agents généraux et partenaires » explique Alexandre du Garreau, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge de la Distribution. « Le sport est dans notre ADN : nous sommes fiers de nous mobiliser pour ces grands évènements que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024″