Barbara Martin Coppola nouvelle Directrice Générale du Groupe Decathlon

En fin de journée, Decathlon a officialisé la nomination de Barbara Martin Coppola au poste de Directrice Générale du Groupe.

« Auparavant chez IKEA, elle a conduit avec succès la transformation digitale et la stratégie omnicanale. Elle a également été en poste chez Google et YouTube en France puis aux États-Unis, Samsung en Corée du Sud, et Texas Instruments en Europe et au Japon » précise le communiqué.

A ce poste, Barbara Martin Coppola, franco-espagnole, va succéder à Michel Aballea à compter du mois de mars prochain. « Je suis très heureuse de rejoindre un groupe et une marque qui me sont chers. Je me reconnais dans les valeurs de Decathlon et les défis qui sont les siens, le premier étant, grâce à des produits et des services toujours plus performants, de rendre accessible le sport au plus grand nombre, et de contribuer ainsi à l’amélioration de la santé et du bien-être de chacun », ajoute l’intéressée.

Decathlon précise que Michel Aballea,en poste depuis 2015, est appelé à d’autres fonctions au sein du groupe.