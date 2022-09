F1 – Monoplaces, produits dérivés,… la Scuderia Ferrari en jaune pour célébrer les 75 ans de la marque à l’occasion du Grand Prix d’Italie

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Italie qui se dispute ce dimanche à Monza, l’écurie Ferrari crée l’évènement en mettant la couleur jaune à l’honneur.

Chez Ferrari, il n’y a pas de rouge sans jaune. Pour célébrer les 75 ans de la marque (1947-2022), les monoplaces des pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz arboreront du jaune ici et là, notamment au niveau du capot moteur avec le chiffre 75 et le cheval cabré. Sur le dessus de l’aileron arrière (visible de face), le nom Ferrari sera inscrit en jaune, un espace qui est depuis le début de la saison libre de tout sponsor.

Outre cette nouvelle livrée, le jaune sera également à l’honneur sur les tenues (polos, casquettes,…), les combinaisons et les casques des 2 pilotes Ferrari. L’occasion de mettre en vente des produits dérivés spécifiques.

La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti E voi? Non vediamo l’ora di vedervi a Monza!#essereFerrari #ItalianGP pic.twitter.com/3tDE62oDwN — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 7, 2022

Casque Charles Leclerc

Casque Carlos Sainz

Les casques en vente à 17 100€

Des casques jaunes de Leclerc et Sainz qui sont mis en vente au prix de 17 100 euros pour une réplique du casque original (HP77) fabriqué par Bell Racing Helmets.

Chaque exemplaire (échelle 1/1) vendu est accompagné d’une vitrine en plexiglas posée sur un socle en fibre de carbone portant un numéro de série unique. Le modèle Made in Bahreïn est fabriqué à la main et peint par Bell Racing Helmets dans la même usine où sont produits les casques de course de Leclerc et Sainz qui ont personnellement signé l’écran du modèle. Les composants du casque sont fabriqués selon une technologie de pointe avec les mêmes matériaux que les vrais casques de course.

Une version miniature à l’échelle 1/2 est également en vente au prix de 680€.

La version miniature

et les Ray-Ban à 440€

Partenaire de la Scuderia Ferrari, la marque de lunettes Ray-Ban lance une édition limitée Giallo Modena avec une paire en fibre de carbone dont le style est rehaussé de finitions jaunes. La branche gauche de ce modèle Made in Italy dispose d’un empiècement en métal gravé de l’emblématique Cheval cabré. Une paire en vente au prix de 440 euros.

Le t-shirt Giallo Modena Special Edition à 65€

Plus abordable que les lunettes de soleil et les casques, le t-shirt 100% coton de couleur jaune et noir est fabriqué par Puma. Une pièce qui arbore quelques sponsors de l’écurie de Formule 1 en vente au prix de 65 euros.