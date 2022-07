Joma dévoile une nouvelle chaussure de course co-brandée 20KM de Paris avec la « STORM VIPER 20K PARIS »

A l’occasion des 20KM de Paris 2022 qui se se dérouleront le 9 octobre, l’équipementier espagnol Joma lance une nouvelle chaussure de course co-brandée.

Pour sa seconde chaussure officielle des 20km de Paris dont Vredestein est le Partenaire-Titre, Joma propose une STORM VIPER 20K PARIS utilisant l’évolution de la technologie STABILIS.

Côté look, la chaussure de running est plus que jamais un hommage à Paris et à la France. Chaque chaussure a un motif de couleur différent qui ensemble, et du point de vue du coureur, forment le drapeau de la France (bleu-blanc-rouge). Le nom de la ville PARIS figure également sur les extérieurs des chaussures.

Côté prix, la paire est vendue au prix de 100€ ou 60€ pour les concurrents inscrits aux 20km de Paris. Pour acheter la paire, rendez-vous sur www.joma-sport.com

Leur semelle est entièrement nouvelle et a été conçue pour maintenir la même réactivité tout en augmentant la stabilité grâce à trois modifications importantes : l’intégration du système STABILIS dans le talon, une base plus large pour l’entrée d’impact et une semelle d’usure plus large.

La nouvelle mise à niveau du STABILIS SYSTEM est réalisée grâce à une pièce de plus grande rigidité injectée dans le talon contenant le mouvement du pied à l’entrée, offrant une plus grande stabilité à la marche. Cette fermeté améliora la performance de l’athlète en augmentant la protection des articulations afin d’éviter les blessures et permettra aux coureurs de se sentir en sécurité dans toutes les phases de la foulée.

Un autre changement que le coureur ressentira est le confort résultant d’une tige également renouvelée avec plus de flexibilité et plus de respirabilité VTS. A noter également la fixation de la languette avec deux bandes élastiques et la réduction du caoutchouc dans la semelle pour un gain de poids. La Storm Viper permet aux coureurs de courir plus rapidement et de baisser son allure de 4 secondes par kilomètre. De plus, elle possède un DROP 8, une autre nouveauté par rapport à son prédécesseur, qui avait un drop plus élevé.