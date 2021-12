Le Stade de France et l’Accor Arena s’unissent autour d’une offre commerciale VIP commune « MONUMENTS »

Ce matin, l’Accor Arena et le Stade de France ont annoncé leur rapprochement autour d’une offre commerciale commune baptisée « MONUMENTS ».

Plus que concurrentes, les deux enceintes apparaissent aujourd’hui comme complémentaires. C’est dans cet esprit que les deux entités vont proposer une expérience « ultra premium » pour les entreprises.

« Dans un monde profondément transformé, être attentif aux désirs de nos clients nous semble plus que jamais essentiel. Parce que l’Accor Arena partage avec le Stade de France un certain nombre de valeurs communes, imaginer ensemble un produit innovant qui ait du sens pour les entreprises est devenu une évidence » explique Nicolas Dupeux, Directeur général de l’Accor Arena, dans un communiqué. « MONUMENTS propose aux entreprises une expérience VIP unique : celle d’organiser leurs opérations de relations publiques en combinant les plus belles affiches de nos deux enceintes emblématiques sans aucune contrainte, en toute liberté. »

Dans le détail, MONUMENTS souhaite proposer aux entreprises une expérience VIP unique avec la possibilité de personnaliser leur programmation. « Les entreprises pourront ainsi privatiser une loge de 12 places sur une sélection de 20 événements et bénéficier d’un service ultra personnalisé dans les espaces hospitalités des 2 arènes. MONUMENTS, plus qu’un produit, c’est l’appartenance à un club très fermé donnant accès au meilleur des évènements et à des contenus et des services totalement exclusifs. » ajoute le communiqué.

« Le Stade de France est le stade officiel des Equipes de France de rugby et de football et des tournées internationales les plus prestigieuses. De son côté, l’Accor Arena est le lieu emblématique de la scène musicale et sportive au coeur de Paris. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité unir nos forces pour offrir aux entreprises un produit unique sur le marché. Un produit qui leur offre l’opportunité de choisir leur programmation. rêvée parmi 175 événements chaque année : rugby, football, tennis, basket, concerts de stars françaises, mega shows d’artistes internationaux, sans compter l’esport en constant développement dans nos 2 enceintes » ajoute Alexandra Boutelier, Directeur général du Consortium Stade de France. « En redonnant la liberté totale à nos clients, MONUMENTS casse clairement les codes des hospitalités traditionnelles ! »