NBA – Killian Hayes signe avec Puma, le français accueilli par Griezmann et Neymar JR

Cette semaine, Puma a officialisé la signature d’un contrat avec Killian Hayes, joueur de basket français des Detroit Pistons (NBA) âgé de 20 ans.

Quelques jours après avoir annoncé la signature d’un contrat équipementier avec l’équipe féminine de Bourges, Puma confirme ses intentions basket pour le marché français avec l’arrivée de Hayes, premier ambassadeur basket masculin en France. « Une signature qui s’inscrit dans la stratégie de Puma qui vise à devenir un acteur majeur du basket-ball dans le monde et en France » précise la marque dans son communiqué.

Pour accompagner cette annonce, Puma a réalisé une vidéo dans laquelle de nombreux sportifs sous contrat avec la marque souhaitent la bienvenue à Killian Hayes au sein de la « Puma Fam » comme Antoine Griezmann, Neymar JR, Raphaël Varane, Kingsley Coman, Usain Bolt, Olivier Giroud, Steve Mandanda, Renaud Lavillenie, Florent Manaudou, Alonzo, Laëtitia Guapo, Luc Abalo,

Né le 27 juillet 2001 à Lakeland en Floride, Killian Hayes est un joueur franco-américain passé par Cholet et le Ratiopharm Ulm en Allemagne, il est le français le plus haut drafté de l’histoire de la NBA (7ème position par les Pistons).

Pour rappel, Puma est de retour sur le marché du basketball depuis 2018 et la signature de quelques joueurs NBA (DeAndre Ayton, Marvin Bagley, LaMelo Ball,…) et l’implication d’un certain Jay-Z.

« C’était important d’avoir un sport majeur sur lequel s’appuyer aux USA et c’est le basket qui a été choisi, un sport qui est dans l’ADN de Puma » nous a précisé il y a quelques semaines Richard Teyssier, Directeur Général de Puma France, dans une longue interview.