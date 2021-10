NBA – Puma dévoile la signature shoe de LaMelo Ball avec la MB.01

A l’aube de la 75ème saison de NBA qui débute cette semaine, Puma dévoile sa première chaussure signature depuis son retour dans le basket en 2018.

Rookie de la saison passée, LaMelo Ball, joueur des Charlotte Hornets, possède désormais sa signature shoe avec la MB.01.

« La MB.01 a été conçue par LaMelo, qui a incorporé son style personnel dans toute la chaussure, des choix de couleurs audacieux aux détails uniques et complexes. On retrouve un contour artistique de flammes qui descendent du col de la cheville et s’alignent sur le célèbre tatouage de Melo à la cheville. La languette de la chaussure comprend la mention « Not from Here » de LaMelo et la semelle extérieure met en évidence le mot « RARE », synonyme de son talent sur les parquets » précise le communiqué.

« Je suis très heureux de lancer officiellement ma première chaussure signature avec Puma », ajoute LaMelo Ball. « C’est fou de voir ma vision prendre vie avec la MB.01. Le processus de conception a été très collaboratif, incorporant mon style et des détails uniques comme les flammes de la fusée. Je suis impatient de les porter sur le terrain cette saison ».