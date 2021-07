Offre Alternance : Campaign Promotion Assistant – Olympique de Marseille

Bienvenue chez l’Olympique de Marseille

Club créé en 1899, l’Olympique de Marseille est un créateur de lien social suivi et apprécié partout dans le monde.

Véritable catalyseur d’énergie capable de rassembler autour de son image du club français le plus populaire, l’OM affiche une ambition renouvelée depuis son rachat par Frank McCourt.

Le Projet OM Champion

Cette ambition est résumée dans le Projet OM Champion qui repose sur 4 piliers : talents et compétences ; créativité et innovation ; exigence et discipline ; bienveillance et responsabilité.

e projet OM Champion se construit autour de 4 axes principaux :

Construire une équipe de haut niveau capable de se qualifier pour les compétions européennes

Offrir une fan expérience unique que ce soit pour les personnes présentes à l’Orange Vélodrome ou sur nos plateformes digitales

L’ancrage citoyen du club à toutes les échelles autour d’un projet social et responsable

Une pérennité économique de l’entreprise sur le long terme

Rejoignez le plus populaire des clubs français !

L’Olympique de Marseille, c’est une expérience de travail inédite en France : passion, performance, esprit d’équipe et grand challenge, rejoignez-nous en postulant à nos offres d’emploi, ainsi que nos offres de stage et d’alternance.

En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à votre talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur.

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives. En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à ton talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur. Ta feuille de Match : Emailings (Olympique de Marseille, Orange Vélodrome, Communication Interne, Partenaires….) En binôme: centraliser et traiter les différentes demandes des départements club, réception de brief, structure des templates, travail de ciblage et d’analyse des retombées. Être force de propositions sur le planning d’envois & assurer le suivi Mise en œuvre des campagnes mailing : Objet, Contenus, Structure, Ciblage… Maximiser les performances : ouverture, clics, redirections (connaissance des KPI et connaissance ciblage) Optimiser le contenu des newsletters

Organique Social Media (Mise en avant des promotions OM, Orange Vélodrome, Partenaires…) Gestion du planning promotionnel en collaboration Préparer et mettre à disposition les éléments de la campagne : Visuel, Wording, redirection Tracker, collecter les performances chiffrées des publications promotionnelles sur les plateformes LinkedIn : Gestion directe des pages du club : Centraliser les besoin, élaboration d’un planning de publication, récolte des éléments, publication, analyse.

OM.fr (& UK) & OV.com en binôme : Mise en ligne de Pages, Articles & encarts promotionnels sur le site OM.fr / Orange Vélodrome & l’Application OM Mise en ligne de Pushs Desktop/Mobiles et d’INAPP Promotionnels.

Tracking & Analytics en binôme : Création de liens de tracking pour tous les supports promotionnels : OM.fr, Newsletters, Réseaux Sociaux… Tracker, collecter les performances chiffrées des campagnes et produire les reportings dédiés pour partage auprès des départements club impliqués Travail d’analyse et recommandations

Editorial/Publication des informations campagnes : Participer à l’élaboration des différentes campagnes promotionnelles pour les supports online et offline : Développer l’attractivité du produit, Création de Slogan, Descriptif….