Formule 1 – TikTok nouveau sponsor d’Aston Martin Cognizant

Aujourd’hui, l’écurie de Formule 1 Aston Martin Cognizant a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec TikTok.

Dans le cadre de cet accord, le logo TikTok apparaîtra sur les monoplaces pilotées par Lance Stroll et Sebastian Vettel dès le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end à Silverstone. L’écurie Aston Martin Cognizant travaillera notamment avec les équipes créatives de TikTok pour produire du contenu sur le compte officiel de l’écurie. En outre, l’écurie lancera une série de challenges autour de hashtags spécifiques comme le #CatchChallenge qui testera les réactions des fans.

Ces dernières semaines, vous avez notamment pu apercevoir le logo de TikTok sur la panneautique des matchs de l’UEFA Euro 2020, la plateforme étant l’un des 12 sponsors officiels de la compétition remportée par l’Italie.

En marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, Aston Martin Cognizant a également lancé sa nouvelle campagne de communication « You. Us. Together. » visant à rassembler sa communauté.