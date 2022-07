Offre Emploi : Brand Content Manager – Tecnifibre

Tecnifibre est une marque du groupe Lacoste avec un fort développement international dans les univers du Tennis, du Squash et du Padel. Chez Tecnifibre nous testons les produits que nous développons, nous utilisons les produits que nous vendons, nous sommes la Players company. Notre mission consiste à développer des produits innovants et performants avec un design distinctif et élégant pour chaque catégorie de joueurs afin de leur permettre de gagner en performance et en sensation tout en respectant leur intégrité physique. Les équipes Tecnifibre sont passionnées de sport, avec un esprit de compétiteurs et une approche du business basée sur la création de valeur.

Vous êtes prêt à intégrer notre service marketing en tant que Brand Content Manager

Contrat : CDD (4 mois)

Lieu : Feucherolles (78)

Date : Septembre 2022

Service : Marketing/Communication

Au sein de l’équipe communication vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la marque à l’international sur la dimension digitale. Sous la responsabilité de la Global Communication Manager, vos missions principales seront les suivantes :

PILOTAGE DE LA STRATEGIE DIGITALE

– Participation à l’élaboration du plan de communication de la marque et des budgets associés sur la dimension digitale

– Implémentation de la stratégie éditoriale digitale dans le respect des objectifs, des timings et des budgets fixés

– Suivi des budgets

– Evaluation des dispositifs et activations

– Benchmark marché/concurrence/tendance

PRODUCTION ET GESTION DE CONTENUS B TO B ET B TO C

– Création du storytelling et production des contenus autour des assets de la marque (athlètes, produits, événements, etc)

o Définition du storytelling et des briefs

o Piloter les agences et prestataires pour la création des contenus

o Réalisation de contenus (visuels de marque et vidéos)

o Organisation de shootings

– Développement de supports et contenus spécifiques

o Pour pousser les opérations co-marketing et le business chez les KA internationaux (bannières, campagnes de ventes, etc)

o Pour les plateformes Tecnifibre (bannières, visuels)

o Pour les médias (online & offline)

– Gestion des campagnes Brand (athlètes, produits, events, etc) : emailing, PR (press release)

– Gestion de l’imagerie et de la médiathèque pour mettre à disposition tous les contenus créés (en interne et en externe)

PLATEFORMES OWNED ET EARNED

– Implémentation de la stratégie social media

– Animation d’un community manager

– Garant que les contenus sur les plateformes (site internet, social media) sont en adéquation avec l’image de la marque

Profil

– Diplômé(e) d’une formation bac + 4 ou 5

– Expérience d’au moins 4 ans sur des fonctions similaires vous conférant la maitrise des enjeux éditoriaux, de communication et de storytelling

– Excellentes connaissances en marketing et digital

– Forte culture sport et en particulier tennis/squash/padel

– Très bonne capacité rédactionnelle

– Très bon relationnel et goût pour le travail en équipe

– Créatif et force de proposition tout en étant rigoureux, structuré et organisé

– Capacité à évoluer dans un environnement international. Anglais courant.

– Maîtrise du pack office et de photoshop

Rejoignez-nous !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com