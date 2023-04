Offre Emploi : Graphiste – Aono

NOTRE AGENCE

● Aono est une agence indépendante accompagnant depuis 2014 les acteurs du sport (annonceurs, fédérations, clubs, sportifs) dans la définition et le déploiement de leur stratégie de Partenariat et de Fan Experience .

● Nous les aidons à atteindre leurs objectifs en déployant notamment des expériences digitales ( SoMe , Brand content) et des expériences terrain (Ex et In stadia, en points de vente, etc.).

● Nous comptons parmi nos clients la FFF, la FFR, EDF, KFC, Intermarché, Arkema, Andros, Fnac Darty, etc.

PROFIL RECHERCHÉ

● Dans le cadre du développement de l’agence, nous recherchons un(e) Graphiste

● Formation Bac+3 / 5 en école de graphisme, de design ou multimédia indispensable

● Première expérience dans le graphisme et si possible dans l’univers du sport attendue

● Esprit créatif avec une solide culture web et digitale

● Maîtrise avancée des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate

● Maîtrise d’autres logiciels de création (After Effects , Premiere Pro, Adobe XD, Adobe Audition / Audacity, etc.) et du motion design seraient un plus

● Connaissance et maitrise des procédés d’impressions ainsi que des bases en langage HTML / CSS

● Profil créatif, organisé, autonome et capable de travailler dans l’urgence

● De la rigueur et un sens poussé du détail sont nécessaires

● Force de proposition, énergique et curieux

● Attiré(e) par le travail en startup

VOS MISSIONS

● Création de visuels et d’animations à destination des réseaux sociaux, de supports promotionnels et des écrans géants des Stades en coordination avec les chefs de projets et les responsables de pôles

● Veiller au respect des codes de chartes graphiques de nos clients sur les différents supports produits

● Participation à l’élaboration de stratégie et de scripts pour des shootings photo / vidéo

● Participation active aux réponses aux appels d’offres

● Mise en page de présentations à usage externe et interne

● Veille et benchmark sur l’univers graphique / créatif et les tendances

TYPE DE CONTRAT

● CDI

● Disponibilité : au plus tôt

● Rémunération : concurrentielle

● Titre de transport Navigo remboursé à 100%

● Carte tickets restaurants

● Poste basé à Paris 17ème

● Télétravail partiel possible

COMMENT POSTULER ?

En nous envoyant votre candidature à recrutements@aono.fr, avec pour objet “CDI Graphiste”

● Votre CV

● Votre book

● Votre lettre de motivation