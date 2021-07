Quelle audience pour M6 avec la finale de l’UEFA Euro 2020 Italie – Angleterre ?

Hier, l’Italie a remporté l’UEFA Euro 2020 en dominant l’Angleterre aux tirs au but. Un match qui était diffusé sur M6 et beIN SPORTS pour la France.

En clair sur M6, la finale a enregistré une audience moyenne de 11,8 millions de téléspectateurs et un pic à 13,9M.

Quelle audience en Italie ?

En Italie, la finale était co-diffusée sur la Rai 1 et Sky Sport. En ajoutant les audiences des deux chaînes, la finale entre l’italie et l’Angleterre enregistre une audience moyenne de 20,604 millions de téléspectateurs (83,58% de part d’audience) dont 18,172M sur la Rai. Il s’agit du vingt-septième événement télévisé le plus suivi de tous les temps en Italie.

Prix des publicités finale UEFA Euro 2020 sur M6

Pour cette finale Italie – Angleterre disputée à Wembley et commentée par Xavier Domergue et Robert Pirès, le tarif le plus élevé pour une publicité sur M6 était de 170 000€ HT brut, tarif annoncé avant le début de la compétition. Le prix pouvait grimper à 400 000€ les 30 secondes en cas de présence des Bleus.

Sur beIN SPORTS, le prix des 30 secondes de publicité à la mi-temps de la finale sans l’Equipe de France était à 35 000€.