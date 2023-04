Rémi Reverchon (beIN SPORTS) sort son nouveau livre « Road Trip NBA Le Guide USA » à l’occasion des Playoffs 2023

Après le succès du livre « Road Trip NBA » vendu à plus de 25 000 exemplaires, le journaliste basket de beIN SPORTS Rémi Reverchon publie un nouvel ouvrage à l’occasion du début des Playoffs 2023 de NBA.

Toujours chez Editions Amphora, le livre « Road Trip NBA Le Guide USA » vous propose un condensé de bons plans pour votre futur voyage aux Etats-Unis.

Le livre des bons plans « sport et lifestyle » pour votre voyages aux Etats-Unis

Où écouter la meilleure musique de Memphis ? Dans quel stade de la côte Est découvrir le baseball ? Comment dénicher les dernières sneakers à la mode à Los Angeles ? Rémi Reverchon répond à toutes ces questions et livre ses meilleurs spots restaurants, magasins de vêtements, lieux historiques et culturels et, bien sûr, lieux où voir et faire du sport dans 30 villes (Los Angeles, Miami, Phoenix, Boston,…)

Un livre de 416 pages au petit format (13x20cm) facilement transportable pendant votre séjour qui est vendu au prix de 22,50 euros sur Amazon.fr à partir du 20 avril.

