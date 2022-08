Shopping : Préparez la rentrée en achetant vos maillots de football sur le site Footcenter

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le site e-commerce Footcenter compte bien s’imposer comme la destination préférée des supporters de football pour leurs achats de maillots et autres équipements.

Créé en 1978, Footcenter est une enseigne du Groupe Panini spécialiste de la vente à distance d’articles sur le football destinés aux supporters et pratiquants.

A l’occasion de la rentrée, découvrez ci-dessous les principaux maillots 22-23 des cadors européens en vente sur Footcenter.fr

Real Madrid (adidas)

Le maillot domicile 2022-2023 du Real Madrid est conçu avec Primegreen, une série de matériaux recyclés haute performance sans plastique vierge. Tissu respirant et Confortable. Le maillot célèbre les 120 ans du club et reprend les grandes lignes de la marque adidas.

Prix : 89,90€

– Matière légère AEROREADY garantissant une évacuation optimale de la transpiration

– Col type polo avec patte de boutonnage 1 bouton

– 3 bandes contrastées sur chaque épaule pour un look 100 % adidas

– Empiècements en mesh au niveau des aisselles assurant une grande respirabilité

– Ecusson du club espagnol et logo adidas brodés de part et d’autre de la poitrine

– Motif ton sur ton façon « filigrane » avec écusson du club espagnol all over

Manchester City (Puma)

Prix : 89,90€

– Technologie DryCELL permettant une évacuation optimale de la transpiration

– Col rond

– Ecusson du club anglais et logo Puma Cat thermocollés au centre de la poitrine

– Logo Puma Cat sur chaque épaule

– Liseré contrasté au niveau du col et du bas des manches

– Manches ergonomiques

– Inscription « CITY » dans la nuque avec le voilier extrait du logo

Liverpool FC (Nike)

Prix : 89,90€

– Tissu respirant et Confortable pour des Mouvements naturels

– Technologie Dri-FIT permettant une évacuation optimale de la transpiration

– Col rond

– Etiquette d’authenticité Nike au niveau de la taille

– Ecusson du club anglais et logo Nike Swoosh brodés de part et d’autre de la poitrine

– Empiècement côtelé avec niveau de la nuque avec numéro « 97 » entouré de flammes éternelles en hommage aux 97 supporters décédés lors de la Tragédie de Hillsborough

– Echancrures latérales avec empiècements côtelés

– Bas des manches côtelés avec motif ton sur ton

Bayern Munich (adidas)

Prix : 89,90€

Conçu avec Primegreen, une série de matériaux recyclés haute performance sans plastique vierge. Tissu respirant et Confortable.

– Matière légère AEROREADY garantissant une évacuation optimale de la transpiration

– Col rond côtelé

– 3 bandes contrastées sur chaque épaule pour un look 100 % adidas

– Ecusson du club allemand et logo adidas brodés de part et d’autre de la poitrine

– Rayures contrastées à l’avant

– Inscription « FC BAYERN MUNCHEN » dans le dos et « MIA SAN MIA » dans la nuque

AS Monaco (Kappa)

Maillot Kappa AS Monaco Domicile 2022/2023, coloris Blanc et Rouge. Tissu respirant et Confortable pour des Mouvements naturels

– Technologie Kombat permettant une évacuation optimale de la transpiration

– Manches raglan assurant une grande liberté de mouvement

– Logo Kappa Omini sur chaque manche

– Col V

– Ecusson du club monégasque et logo Kappa Omini de part et d’autre de la poitrine

– Détail de l’écusson monégasque dans la nuque

– Empiècement contrasté à l’avant

– Inscription « RISE. RISK. REPEAT » dans l’encolure