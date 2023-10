Sponsoring – Rugby : « Romain Ntamack est LE sportif français le plus demandé par les marques. On ne le dit pas assez mais c’est la réalité »

Forfait pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, Romain Ntamack peut compter sur le soutien de ses sponsors.

Malgré son absence du XV de France, l’international français est visible dans de nombreuses campagnes publicitaires. Entre volonté des annonceurs de le conserver et timing trop court pour modifier des films.

Le 14 août dernier, le numéro 10 du XV de France annonce officiellement son forfait pour la Coupe du Monde de rugby. Un coup dur pour le joueur et pour ses sponsors. Car en sponsoring, les « risques » de s’associer à l’image individuelle d’un athlète sont nombreux.

« En dehors de toute considération business, c’est une déception humaine. De son côté, il rate l’un des rendez-vous de sa vie, il y en aura d’autres mais celui-là, une Coupe du Monde en France, il n’y en aura pas d’autres. Nous, étant très proches, on le vit de la même manière que lui. C’est une énorme déception affective » nous explique Frank Hoquemiller, fondateur de l’agence VIP Consulting qui s’occupe de l’image de Romain Ntamack depuis 5 ans, dans une longue interview. « Après il y a la dimension business qu’il a fallu gérer tout de suite. Il a fallu que lui se fasse opérer, se mette dans un plan d’action pour revenir le plus rapidement possible mais sans brûler les étapes. Nous, il a fallu qu’on gère l’ensemble des contrats où il y avait des obligations. On travaille au planning depuis un an pour que tout le monde soit satisfait de travailler avec lui tout en respectant ses obligations et ses contraintes sportives, club et Equipe de France. Tout avait été organisé et millimétré depuis un an. Il a fallu tout refaire pendant les vacances du mois d’août. »

Lorsqu’on interroge Frank Hoquemiller sur le potentiel marketing de Romain Ntamack, son agent est forcément dithyrambique. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. La première, c’est le talent parce qu’évidemment s’il n’était pas le joueur qu’il est, les annonceurs ne seraient pas là. Après, il bénéficie d’un certain nombre d’avantages supplémentaires ; déjà il est beau gosse, il est élégant, il présente bien, il est très intelligent, il parle bien, il est très photogénique… Il y a plein de choses qui font qu’aujourd’hui Romain Ntamack est plébiscité par les marques et, j’insiste là-dessus, il est LE sportif français le plus demandé par les marques. On ne le dit pas assez mais c’est la réalité ». Des propos à tempérer alors que le sport français compte des figures comme Kylian Mbappé, Antoine Dupont ou encore le « prometteur » Victor Wembanyama. Mais le phénomène Romain Ntamack est bien là.

« Nous qui faisons ce métier depuis 20 ans, je peux vous dire qu’on a jamais eu un tel engouement pour un joueur sous contrat. Et puis il y a son nom aussi, qui est quand même associé au rugby et à la légende du rugby qu’était son père. Il y a aussi cette notion de « saga Ntamack », de transmission familiale qui rend l’histoire encore plus belle. »

« Les partenaires, sans exception, sont restés derrière lui et c’est le fruit de ce qu’il a semé »

Malgré sa blessure et son absence de la Coupe du Monde 2023, les marques ne l’ont donc pas lâché. Le joueur du Stade Toulousain a d’ailleurs souligné cet appui sur un post Instagram « Merci à tous ainsi qu’à mes partenaires pour vos messages et votre soutien sans faille ». Ses partenaires actuels sont adidas, Red Bull, Accor, BIC, Google Pixel, Garmin, L’Oréal…

Une situation qui n’a finalement rien d’étonnant pour Frank Hoquemiller. « Le positif c’est que l’ensemble de ses partenaires, sans exception, sont restés derrière lui. Il n’y a pas eu de raté à ce niveau-là, tout le monde la soutenu et a compris que ça allait changer ou décaler le planning dans le temps parce qu’une obligation prévue n’était plus crédible et faisable dans ce calendrier. Donc tout le monde a joué le jeu et c’est remarquable. Mais c’est aussi, et j’ai beaucoup insisté auprès lui la dessus, le fruit de ce qu’il a semé. Pour que les gens soient aussi respectueux quand il vous arrive quelque chose comme ça, c’est qu’à un moment vous leur avez donné. Vous leur avez donné satisfaction, et ce n’est même pas jouer le jeux, c’est que vous avez été très professionnel dans les différents engagements. Et quand il vous arrive une tuile les gens vous le rende, c’est aussi simple que ça ! Il a ça en lui et je pense que ça vient de l’éducation de son père mais aussi et beaucoup de sa mère. »

