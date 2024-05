Tennis – La société ukrainienne MacPaw nouveau sponsor de Gaël Monfils

A l’occasion de Roland-Garros 2024, Gaël Monfils accueille un nouveau sponsor avec MacPaw. La société d’origine ukrainienne sera notamment visible sur la manche du t-shirt du français.

Ce soir, « La Monf » dispute son premier tour de Roland face à Thiago Seyboth Wild en session de soirée sur le court Philippe Chatrier. L’occasion de faire briller son nouveau partenaire MacPaw, éditeur de logiciels dans la sécurisation numérique.

« L’objectif est d’aider toujours plus de gens à intégrer facilement les technologies à leur vie quotidienne »

«Ce partenariat avec MacPaw est plus qu’un simple endorsement : l’objectif est d’aider toujours plus de gens à intégrer facilement les technologies à leur vie quotidienne. Et c’est ça qui me passionne le plus », explique Gaël Monfils, dans un communiqué. « Je suis toujours en déplacement, et les outils MacPaw me sont indispensables pour pouvoir faire du tri sur mes appareils, gérer mes fichiers efficacement et protéger ma vie privée grâce à des serveurs VPN fiables. Ces outils me font gagner un temps fou, et je n’imagine plus vivre sans »

Déjà sponsor d’Elina Svitolina (NDLR : femme du français) depuis le début de l’année, MacPaw renforce donc sa présence dans le sponsoring sportif et notamment le tennis en s’affichant sur les tenues de Gaël Monfils. Un deal signé par Seventy-Two Sports Group, la société de management qui représente Gaël Monfils.

« Chez MacPaw, nous considérons la technologie comme une langue universelle qui, à l’image du sport, participe à l’amélioration de nos vies et s’affirme comme une source d’inspiration pour la société. Grâce au soutien de Gaël, nous allons pouvoir diffuser nos technologies auprès d’encore plus d’utilisateurs dans le monde pour les aider à être plus efficaces au quotidien » ajoute Oleksandr Kosovan, fondateur et P-DG de MacPaw.

Rien que sur Instagram, Gaël Monfils représente un peu plus d’un million de followers.