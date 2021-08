UEFA Champions League 2021-2022 : 6 équipementiers pour les 32 clubs qualifiés

En fin de journée, les 32 clubs qualifiés pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021-2022 assisteront au traditionnel tirage au sort des poules.

Cette saison encore, la Ligue des Champions offrira une exposition médiatique forte aux partenaires des clubs et notamment leurs équipementiers et sponsors maillots. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, LA nouveauté pour cette saison 21-22 est l’autorisation du sponsoring sur la manche gauche.

6 équipementiers, Nike large leader

Pour cette saison 2021-2022, 6 équipementiers se partageront les 32 clubs :

Nike : 13

adidas : 8

Puma : 5

New Balance : 3

Joma : 2

Macron : 1

Nike domine largement le classement quantitatif avec un total de 13 clubs de cette Ligue des Champions. adidas prend la seconde place avec 8 clubs et Puma complète le podium avec 5 clubs. Derrière, on retrouve New Balance (3), Joma (2) et Macron (1).

Pot 1

Chelsea FC : Nike

Villarreal : Joma

Bayern Munich : adidas

Manchester City : Puma

Atlético de Madrid : Nike

Inter Milan : Nike

Sporting CP : Nike

LOSC Lille : New Balance

Pot 2

Real Madrid : adidas

FC Barcelone : Nike

Juventus : adidas

Manchester United : adidas

Paris Saint-Germain : Nike

Liverpool : Nike

Sevilla FC : Nike

Borussia Dortmund : Puma

Pot 3

FC Porto : New Balance

Ajax Amsterdam : adidas

Shakhtar Donetsk : Puma

RB Leipzig : Nike

Salzburg : Nike

Benfica : adidas

Atalanta Bergame : Joma

Zenit : Nike

Pot 4

Beşiktaş : adidas

Dynamo Kyiv : New Balance

Club Brugge : Macron

Young Boys : Nike

AC Milan : Puma

Malmö : Puma

Wolfsburg : Nike

Sheriff Tiraspol : adidas

Tirage au sort en live dès 17h45

Pour rappel, l’UEFA Champions League entre dans un nouveau cycle marketing et droits TV sur 2021-2024. En France, les matchs seront à suivre sur Canal+, beIN SPORTS et RMC Sport.