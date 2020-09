A recruter : Edinger Gonzalez – Alternance dans le marketing sportif

Passionné de sport, et compétiteur au Venezuela, mon pays d’origine, je suis étudiant au-pair en France depuis septembre 2019. Dès mon arrivée, j’ai passé le niveau A1 en français, puis B2 (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) en janvier 2020, validé par le TCF (Test de Connaissance en Français). Mes facilités pour les langues et mes capacités d’apprentissage m’ont permis de m’adapter rapidement à mon nouvel environnement. Travaillant auparavant sur l’île Margarita (région touristique par excellence au Venezuela), j’ai pu pratiquer et approfondir mes connaissances de l’anglais, pour le parler maintenant couramment.

Ma passion pour le sport façonne ma vie depuis toujours. Après avoir pratiqué diverses activités comme le football, le volleyball, la natation, la boxe et enfin le Bodybuilding, j’ai participé à une compétition régionale et à deux compétitions nationales. C’est donc naturellement que je suis, très tôt, devenu coach sportif et entraîneur personnel, et ai ainsi pu acquérir les compétences relationnelles et pédagogiques appliquées au domaine sportif, principalement tournées vers la remise en forme et le conditionnement physique pour un meilleur équilibre de vie. J’ai également eu l’occasion de travailler en tant que chargé des ventes dans une bijouterie, où j’ai pris goût aux relations commerciales, par le biais du conseil, de la fidélisation de la clientèle, ainsi que de la négociation.

Après avoir mené une réflexion sur comment articuler ma passion et ma carrière afin de jumeler les deux, j’ai décidé de m’orienter vers le milieu du marketing sportif surtout dans la partie de communication, création de contenu et l’évènementiel, et c’est dans cette optique, que j’intègre dès la prochaine rentrée, le Bachelor Marketing du Sport à Pôle Paris Alternance, pour le cursus universitaire 2020-2023.

