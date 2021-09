A recruter (emploi) : Antoine Fournier – Chef de projet évènementiel

A la recherche d’opportunités professionnelles dans le domaine de l’évènementiel sportif

Diplômé du Master Management des organisations du sport d’Audencia (MOS) après avoir été diplômé d’un master II Webmarketing à l’ESSCA.

Véritable passionné de Sport, j’ai pu bénéficier d’expériences fortes dans ce milieu tel qu’un poste de volontaire au Club France aux JO 2016 à RIO ainsi que trois stages de 6 mois chacun comme chef de projet junior dans des agences de marketing et d’évènementiel sportif. Ainsi j’ai évolué chez TV Sport Events, chez AONO puis enfin chez Lagardère Plus. Lors de ces expériences j’ai pu travailler sur des évènements comme l’Open Sud de France de tennis à Montpellier, les HSBS sevens ou encore la Coupe du Monde féminine de football. Dans le cadre de ces évènements, j’ai notamment travaillé sur le dispositif d’activations de marques comme HSBC, KFC ou encore EDF.

En plus de ces expériences dans l’évènementiel, j’ai pu travailler ces 2 dernières années pour l’association Horizon Sport qui a pour but de promouvoir l’éducation par le sport. Concrètement, après avoir monté un budget et trouver des partenaires, nous sommes aller à la rencontre d’associations en Colombie, au Brésil, au Ghana et Togo pour produire gratuitement des vidéos de communication pour elles. Le but étant de les aider à promouvoir leurs actions en faveur de l’éducation par le sport.

