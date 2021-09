Média – Canal+ lance ses nouvelles offres d’abonnements avec le week-end des Champions

Alors que Canal+ vient de lancer ses nouvelles offres d’abonnements à ses chaînes et celles de ses partenaires (beIN SPORTS, Eurosport, Netflix, Disney+, OCS,…), le sport est à l’honneur avec le « Week-end des champions » et le début de l’UEFA Champions League mardi prochain.

Cristiano Ronaldo qui fait son grand retour à Old Trafford, Lewis Hamilton, Tony Yoka à Roland Garros, Antoine Dupont, Fabio Quartararo, Sébastien Ogier… Ils seront tous sur les chaînes CANAL+ ce weekend pour un très grand spectacle en perspective.

Football

Premier League J4

Crystal Palace – Tottenham samedi à 13H25 CANAL+SPORT

Manchester United – Newcastle : samedi à 15H55 CANAL+SPORT

Chelsea – Aston Villa : samedi à 18H25 CANAL+SPORT

Leeds – Liverpool : dimanche à 17H25 sur CANAL+

Everton – Burnley : lundi 20h55 sur CANAL+ SPORT

Ligue 1 Uber Eats J5

AS Monaco – OM : samedi à 21H sur CANAL+DECALE

Nantes – Nice : dimanche à 17H sur CANAL+SPORT

D1 Arkema J3

Soyaux – PSG et Dijon – OL : 15H05 dimanche en duplex sur CANAL+SPORT

Boxe

Grande soirée boxe sur le court central de Roland Garros avec en point d’orgue le combat de Tony Yoka contre le croate Peter Milas, vendredi 10 septembre à partir de 20H35 sur CANAL+.

Souleymane Cissokho fera son grand retour en France et affrontera Ismail Iliev pour le titre WBA intercontinental Super Welter. Le Français médaillé de Bronze à Rio, Mathieu Bauderlique, fera face au redoutable Russe Igor Mikhalkin, pour le titre de champion d’Europe EBU des milourds.

Formule 1

Le Grand Prix d’Italie à Monza dimanche à 15H sur CANAL+

MotoGP

Le Grand Prix d’Aragon en Espagne dimanche à 14H sur CANAL+

Rugby

Top 14 J2

Multiplex samedi à 15H sur CANAL+DECALE

Bordeaux Bègles – Stade Français : samedi à 17H sur CANAL+

Racing 92 – Stade Rochelais : samedi à 21H sur CANAL+

Stade Toulousain – RC Toulonnais : dimanche à 21H sur CANAL+

Pro D2 J3

Vannes – Aviron Bayonnais : vendredi à 20H45 sur CANAL+SPORT

Rugby Championship

Nouvelle-Zélande – Argentine : dimanche à 9h05 sur CANAL+SPORT WEEKEND

Afrique du Sud – Australie : dimanche à 12h05 sur CANAL+SPORT WEEKEND

Golf

BMW PGA Championship : du jeudi au dimanche de 13H à 19H sur GOLF+

WRC

Rallye de Grèce du jeudi au dimanche sur CANAL+SPORT DECALE et CANAL+SPORT

Voile

Grand Prix de France samedi à 13H30 sur CANAL+SPORT WEEKEND et dimanche à 13H30

sur CANAL+SPORT

Indycar

Grand Prix de Portland dimanche 21H30 sur CANAL+SPORT

LIGUE DES CHAMPIONS

La semaine prochaine, CANAL+ passe en mode Ligue des Champions ! Pour le retour de la plus prestigieuse des compétitions foot de la planète, un dispositif à la hauteur est prévu, avec pour commencer une grande émission de lancement, ce lundi, en clair sur CANAL+.

Pour encadrer les matchs de Lille et du PSG, le CANAL CHAMPIONS CLUB sur CANAL+ précédé par un BEFORE. Enfin, jeudi, la grande soirée EUROPA LEAGUE et le match de Lyon seront à retrouver sur CANAL+SPORT.

Lundi 13 septembre

19H50-21H : CANAL CHAMPIONS CLUB en clair et en direct sur CANAL+

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, Habib Beye et

Eric Abidal. Emission spéciale lancement de la Ligue des Champions.

Mardi 14 septembre

19H-19H50 : LE BEFORE CCC en direct sur CANAL+SPORT

L’équipe du LATE FOOTBALL CLUB menée par Eric Besnard lance la grande soirée européenne : toutes les infos, les images des joueurs à l’echauffement, les compos…

19H50-20H45 : CANAL CHAMPIONS CLUB en clair et en direct sur CANAL+

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, Eric Abidal.

20H45-22H55 : LILLE/WOLFSBURG en direct sur CANAL+

Commenté par Paul Tchoukriel avec Rudi Garcia

Laurent Paganelli en bord de terrain

22H55-23H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB en direct sur CANAL+

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, Eric Abidal.

> Grand Format FC Barcelone / Bayern Munich commenté par David Berger avec Eric Carrière

> Retour sur Malmö/Juventus

> Retour sur Chelsea/Zenith St Petersbourg

> Retour sur Young Boys/Manchester UTD

Mercredi 15 septembre

19H-19H50 : LE BEFORE CCC en direct sur CANAL+SPORT

L’équipe du LATE FOOTBALL CLUB menée par Eric Besnard lance la grande soirée européenne : toutes les infos, les images des joueurs à l’echauffement, les compos…

19H50-20H45 : CANAL CHAMPIONS CLUB en clair et en direct sur CANAL+

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann.

> Le best of de la Ligue des Champions

> Le staromètre de la Ligue des Champions

> L’histoire de Messi avec la Ligue des Champions

> Le tour des stades

20H45-22H55 : BRUGES/PSG en direct sur CANAL+

Commenté par Paul Tchoukriel avec Habib Beye

Dominique Armand et Laurent Paganelli en bord de terrain

22H55-23H55 : CANAL CHAMPIONS CLUB en direct sur CANAL+

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann.

> Grand Format Liverpool/Porto commenté par François Marchal et Florent Sinama Pongolle

> Grand Format Inter Milan/Real Madrid commenté par Xavier Giraudon avec Christophe Jallet

Jeudi 16 septembre

20H30-21H : SOIR D’EUROPE en direct sur CANAL+SPORT

Présenté par Clément Gacheny avec Mickael Landreau, Geoffroy Garetier et Salim

Dib.

21H00-22H55 : GLASGOW RANGERS/OLYMPIQUE LYONNAIS en direct sur CANAL+SPORT

Commenté par Philippe Carayon avec Sidney Govou

Olivier Tallaron en bord de terrain

22H55-23H55 : SOIR D’EUROPE en direct sur CANAL+SPORT

Présenté par Clément Gacheny avec Mickael Landreau, Geoffroy Garetier et Salim Dib.

> Retour sur Monaco/Sturm Graz

> Retour sur Lokomotiv/Marseille

> Retour sur Rennes/Tottenham en Ligue Europa Conference

> Tous les buts de la soirée d’Europa League

> Les moments forts dela soirée de Ligue Europa Conference